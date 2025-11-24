Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord, recent, să devanseze în 2026 introducerea taxelor vamale la coletele extracomunitare cu valoare scăzută, a anunţat un purtător de cuvânt al Comisiei
Zboruri anulate pe aeroportul din Bruxelles
Aeroportul din Bruxelles a informat că toate plecările aeronavelor de miercuri, 26 noiembrie, au fost anulate din cauza grevei naționale la care participă angajaţii săi care se ocupă de manipularea bagajelor şi cei de la securitate, transmite Reuters. Este posibilă și anularea sosirii unor avioane în 26 noiembrie, iar transportul public către şi dinspre aeroport ar putea fi la rândul său perturbat. (C.Z.)