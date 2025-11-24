Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Zboruri anulate pe aeroportul din Bruxelles

Zboruri anulate pe aeroportul din Bruxelles

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 24 Noiembrie 2025

Aeroportul din Bruxelles a informat că toate plecările aeronavelor de miercuri, 26 noiembrie, au fost anulate din cauza grevei naționale la care participă angajaţii săi care se ocupă de manipularea bagajelor şi cei de la securitate, transmite Reuters. Este posibilă și anularea sosirii unor avioane în 26 noiembrie, iar transportul public către şi dinspre aeroport ar putea fi la rândul său perturbat. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială