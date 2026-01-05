Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Actualitate socială

Zeci de intervenții ale salvamontiștilor

Actualitate socială
Data: 13 Ianuarie 2026

Salvamontiștii au înregistrat în weekend un număr mare de inter­venții, de aceea au îndemnat, din nou, la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane. Astfel, potrivit Salvamont România, sâmbătă, 123 de persoane au fost salvate de pe munte, iar duminică alte 75, „un record nedorit” pentru sezonul de iarnă în curs, dintre care 85 au ajuns la spital. (C.Z.)

