O casă transformată în muzeu

În casa-muzeu Art Gallery „Mihai Coțovanu”, de pe strada Brândușa nr. 72 din Iași, nu poți păși decât cu respect și recunoștință, căci intri într-un sanctuar al artelor, pe care pictorul l-a construit, cu talent și dăruire, de-a lungul anilor. Într-o seară luminoasă de iulie, când însăși natura a încununat cerul cu un neașteptat curcubeu după o scurtă ploaie de vară, vernisajul expoziției intitulate sugestiv „Arta ca destin” a adunat, într-un cadru intim încărcat de simboluri, critici de artă, oameni de cultură, colecționari și iubitori de artă. Sub acest titlu profund, evenimentul a devenit o punte între biografia creatorului și opera sa, aducând în fața publicului lucrări care reflectă nu doar o măiestrie tehnică remarcabilă, ci și o meditație filosofică asupra timpului, memoriei, naturii și sacrului.

Profunzimea expresivă a picturii

Lucrările expuse au fost analizate de criticul de artă Mimi Necula din București, care a evidențiat dimensiunea introspectivă și transfiguratoare a pictorului: „Mihai Coțovanu și-a asumat pe deplin arta ca destin, preocupându-se cum să transforme harul cu care l-a înzestrat Dumnezeu într-un dar pentru oamenii din jurul său. În acest muzeu așezat în propria casă, privind lucrările avem senzația că pictorul realizează, de fapt, o relație cu lumea exterioară pentru că vedem foarte multe peisaje și colțuri din natură pe care le-a valorificat plastic, dar și în profunzimea lor astfel încât ceea ce vedem în imagine să treacă de prima impresie. Termenul care definește aceste tablouri este profunzime, pentru că Mihai Coțovanu este artistul care nu se limitează la a reda exteriorul, ci încearcă să înțeleagă și să exprime specificul fiecărui loc sau personaj în parte, pe care îl transmite mai apoi publicului ca stare elevată”.

Expresivitatea suavă a culorilor și a formelor este coborâtă parcă din veșnicia lui Dumnezeu, pe care pictorul Mihai Coțovanu caută să o surprindă în fiecare lucrare, fie că e un colț din natură sau o persoană dragă din viața sa. Artistul iubește nu doar arta, ci și lecturile din textele marilor filosofi cu care se hrănește zilnic. Îi place nu doar să lucreze cu culorile în forme și nuanțe noi, ci și să supună lemnul transformându-l cu mâinile sale talentate în dantelă suavă. Toate acestea el le transmite, cu infinită dragoste și răbdare, copiilor săi și elevilor pe care-i inițiază pe calea șerpuită a artei. Oricând ne putem întâlni cu artistul care pictează, fie pe străzile încărcate de istorie ale Iașiului, fie pe străzile cosmopolitului București, fie pe un platou al munților Bucegi sau Ceahlău. Nu-l sperie provocările vieții, ci transformă bolovanii din drumul lui în pietre pentru calea destinului său de artist, pe care pășește cu încredere.

„Lucrările pe care le vedem în acest muzeu surprind reprezentări ale locurilor de suflet ale poetului: satul natal, clădiri emblematice ale Iașiului în care locuiește și în care și-a creat o identitate artistică, tabere de creație etc. De asemenea, mentori și membri ai familiei sunt imortalizați în lucrări de o expresivitate deosebită: bunica, mama sau fiica cea mică a pictorului. Mihai Coțovanu este un artist care iubește culoarea și care caută să surprindă starea de spirit a locului pe care o transmite mai departe publicului. Nu se mulțumește la a-și construi o identitate prin artă, ci, mai mult decât atât, duce această moștenire către cei care îi percep sensibilitatea și bucuria de a-și încărca privirea și sufletul cu energia văzută ca formă a lucrurilor din această lume. Identitatea sa artistică este dublată de meditația filosofică, căci pictorul este un iubitor și un ­cititor avid al marilor filosofi. Așadar nu ne surprinde faptul că un zid devine o mărturie a trecerii timpului, o floare reprezintă un simbol al efemerității și un râu poate fi, de fapt, o ­curgere a omului prin viață, astfel încât imaginea și clipa devin pentru privitori un moment al eternității”, a completat Mimi Necula.

Un act de dăruire și responsabilitate culturală

Vernisajul expoziției „Arta ca destin” a fost nu doar o manifestare artistică, ci și un gest de generozitate culturală din partea unui creator care și-a dedicat întreaga viață ideii de frumos și formare artistică. Prin acest demers, Mihai Coțovanu a oferit comunității nu doar o colecție de lucrări, ci și un spațiu viu al memoriei culturale, al formării și transmiterii de valori estetice și spirituale. Născut într-o zonă încărcată de istorie și cultură, satul Avântu, județul Iași, așezat pe vatra unui sit neolitic, artistul spune că „tema «Arta ca destin» a curs firesc în viața mea încă din perioada copilăriei. Satul în care m-am născut este un sit neolitic cu o încărcătură spirituală deosebită care m-a responsabilizat în a-mi recunoaște și canaliza darul primit către oamenii din jurul meu. Dacă atunci când eram copil construiam case din lut și visam să am o casă a mea, azi, aici, ne regăsim în destin și prin destin cu toți iubitorii de frumos și culoare, căci casa în care se află muzeul și lucrările pe care le vedeți este realizată în toate detaliile de către mine și familia mea. S-a împlinit astfel nu doar dorința de a construi o casă, ci și de a dărui lumii preaplinul inimii înrourate de binecuvântarea lui Dumnezeu coborâtă către mine prin părinții, profesorii și mentorii mei cărora le sunt recunoscător”.

Mihai Coțovanu nu pictează doar imagini, ci trăiri, nu redă realitatea, ci o transfigurează, construind, prin har și dăruire, o punte între cotidian și sacru. Culoarea este tratată ca un vehicul al stărilor de spirit, iar forma este expresie a unei realități interioare filtrate prin sensibilitate artistică și reflecție filosofică. Tablourile sale funcționează astfel ca oglinzi ale unei lumi lăuntrice, în care spiritualitatea și esteticul coexistă armonios. De aceea nu ne mirăm că pictorul a transformat viața în artă și casa în muzeu.

Recitalul pianistic susținut de Ina Cristea și momentul liric al sopranei Marina Porumb au completat această seară de excepție, transformând-o într-o sinteză între pictură, muzică, reflecție și comuniune sufletească, într-o adevărată celebrare a destinului artistic asumat cu smerenie și pasiune.

„Fiecare lucrare are povestea ei”

„Prin artă se deschid ferestre spre realități inefabile din dimensiunea și timpul absolut. Realitatea înconjurătoare a naturii ne conduce către o artă vie care ne permite să-i răsfoim paginile pline de mister. Consider că energia creatoare artistică, nu s-a manifestat încă în plenitudine, fiind o parte importantă direcțio­nată de la temelia casei până la coama aco­perișului, în restaurarea mobilierului, rame, pe care le-am lucrat cu ajutorul unor utilaje concepute și realizate de mine și pe care le consider instalații în direcția artei conceptuale moderne. În expoziția «Arta ca destin» sunt reunite lucrări ale prof. Ghiță Leonard, Vasile Doru Iulian, tablouri din satul natal Avântu și portretele părinților. Lucrări din spațiul european, peisaj din Barbizon, Giverny, Étretat, Fontainebleau, Londra, Balcic, Veneția, peisaje din spațiul ieșean, flori și naturi statice. Lucrările mărturisesc momente cu diferite stări și etape de creație, tot ceea ce m-a impresionat și s-a amprentat în materia plastică, cu har și inspirație creatoare. Fiecare lucrare are povestea ei care se oferă admiratorilor spre a fi lecturată”, a completat Mihai Coțovanu.