Școala de vară de la Slon sau bucuria copilăriei înduhovnicite

Biserica de la Slon, din comuna Cerașu, jud. Prahova, a devenit neîncăpătoare în Duminica a 10-a după Rusalii, 17 august, când, la finalul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, săvârșită de preotul paroh Florin Adrian Popa, copii și enoriași au asistat la încheierea celei de-a 6-a ediții a Școlii de vară „Sfântul Ierarh Nicolae”. Activitățile zilnice, coordonate de părintele paroh și prezbitera Alina-Mihaela, s-au derulat în perioada 1-17 august, sub genericul „Sfinții români, părinții noștri”, și au reunit 62 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani.

Răbdarea, această nobilă virtute creștină, le-a fost până la urmă răsplătită de părintele Florin, care i-a felicitat pe toți participanții și le-a înmânat personal diplomele de absolvire. Școala de vară din acest an s-a încheiat cu veselie și surprize dulci, cea mai apreciată fiind delicioasa înghețată.

„Activitățile pe care le-am propus copiilor la această ediție au fost subsumate unei teme extrem de generoase: „Sfinții români, părinții noștri”. Și chiar asta am încercat în cadrul atelierelor: să îi apropiem pe copii de sfinții noștri care au trăit și s-au nevoit în acest areal geografic, binemeritându-și cinstirea și locul în veșnicia ortodoxiei românești”, a precizat părintele Florin.

Stând de vorbă cu unii dintre copii, am fost plăcut impresionat de atașamentul și dragostea pe care aceștia o au pentru preoteasa Alina-Mihaela, pe care o consideră un fel de mămică spirituală a lor. Cu siguranță asta și este, având în vedere timpul de calitate pe care îl petrece în mijlocul lor.

Ateliere ziditoare de suflete frumoase

Dacă ar fi să facem un „top ten” al celor mai plăcute și atractive activități, cu siguranță atelierele tematice ar domina clasamentul. Mai exact, atelierul de pictură și sculptură desfășurat sub îndrumarea domnului Cristian Nae din comuna Lipănești, un iubitor și un bun cunoscător al artei, indiferent sub ce formă se manifestă aceasta. Aflat pentru a treia oară în mijlocul copiilor, acesta le-a propus câteva modele pentru picturile lor și le-a descoperit tainele sculpturii în lemn. Astfel, unii copii au pictat reprezentări ale icoanelor expuse, alții au desenat, cu mult talent, vaze cu flori, ca ofrandă pentru Dumnezeu și sfinții Săi, iar alții au sculptat în săpun diverse modele de flori; la final, lucrările copiilor au fost evaluate și premiate, locurile I, II și III fiind răsplătite cu câte un tablou pictat sau cu câte o sculptură realizate de domnul Cristian Nae.

Un alt atelier a fost cel culinar - artos, colivă, gogoși de post, totul a fost de-a dreptul încântător. În cadrul său, dna Rodiana Andreea Manta i-a găzduit pe copii și i-a învățat cum se prepară artosul pentru slujba Litiei, coliva pentru pomenirea celor adormiți și gogoșile de post. Artosul, coliva și gogoșile au fost pregătite pentru praznicul Schimbării la Față și pentru pomenirea eroilor din cimitirul de la Tabla Buții, care se oficiază în fiecare an, la 6 august, după Sfânta Liturghie.

Atelierul de creație „Raiul din icoană” a fost un bun prilej pentru copii de a realiza icoane ale sfinților români recent canonizați, sub atenta îndrumare a dnei Maria Roxana Duca. Activitatea a venit în continuarea atelierelor de la începutul anului, când copiii au aflat despre viața și învățăturile acestor sfinți, realizând proiecte atât individual, cât și în echipe.

Atelierul de limba română, realizat sub coordonarea dnei prof. Alina-Mihaela Popa și a tinerei Maria Popa, elevă în clasa a X-a la Liceul Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești, a fost de un real folos participanților, care, împărțiți pe grupe de vârstă, au avut de completat câteva fișe de lucru ce vizau caligrafia, scrierea corectă a unor cuvinte, corectarea unor texte, identificarea unor perechi de sinonime și antonime. La final, copiii au avut ca sarcină de lucru scrierea unui text după dictare, întreaga activitate desfășurându-se sub formă de concurs.

Atelierul de creație „Tablouri brodate cu gânduri sfinte” s-a desfășurat sub îndrumarea dnei Rodiana-Andreea Manta. Aici copiii au extras bilețele cu un scurt cuvânt duhovnicesc al sfinților, apoi au pregătit etamină și ață pentru a coase fiecare, cu multă răbdare și dragoste, câte un mesaj. La final, aceștia au lipit etamina pe lemn și au împodobit-o cu o ramă în model tradițional.

Picnic, comuniune și voie bună în natură

„De o mare audiență s-a bucurat și atelierul de povești realizat de tinerele Iulia-Narcisa-Gabriela Popa și Iulia-Constanța Andreescu, proaspăt absolvente de liceu, dar se cuvine a aminti și alte activități la care copiii au participat cu entuziasm și bucurie: Sfintele Liturghii, Prohodul Maicii Domnului, Taina Sf. Maslu, cateheza «România - Grădina Maicii Domnului» sau repetițiile cu dna Denisa David, sub genericul «Bucuria cântării în biserică». La urmă, dar nu în ultimul rând, amintesc despre o dată cu totul specială: 10 august. O zi de mare bucurie, o sărbătoare a comuniunii, în care copiii participanți la Școala de vară s-au întâlnit cu alți copii și tineri de la Parohia «Sfânta Vineri» - Drumul Taberei din București. Aceștia au venit însoțiți de părinții lor, au participat la slujbă, alături de copiii parohiei, au cântat și au rostit împreună Paraclisul Maicii Domnului”, ne-a povestit preoteasa Alina.

Am aflat apoi amănunte despre această ieșire în natură a copiilor care, însoțiți de părintele Florin și vrednica sa preoteasă, au urcat pe o renumită colină, care bucură fiecare oaspete al Slonului cu o priveliște de poveste, dar și cu vitaminele din cătina care se găsește aici din belșug. Acesta a fost locul în care cu toții s-au bucurat de comuniunea unui picnic cu produse de post, au cules mure și s-au bucurat de jocurile copilăriei. Iar după ce au coborât de pe izlaz, cum numesc sătenii acest loc, a urmat o altă surpriză pentru musafirii din Capitală: popasul la casa parohială, unde copiii din Slon au oferit musafirilor icoanele sfinților români recent canonizați, realizate de ei cu câteva zile în urmă, în cadrul atelierului de pictură.

Impresii la încheierea şcolii de vară

„Școala de vară a fost o experiență de neuitat. Până și din activitățile distractive am învățat multe lucruri folositoare: să facem artos, colivă, gogoși, să socializăm cu alții și să perfecționăm calitățile vocale. Într-un cuvânt, a fost minunat!” (Ivănoiu Andreea-Irina, 11 ani)

„Am participat la activități diverse și zilnic am învățat multe lucruri noi, cum ar fi cusutul pe etamină (pentru cei care nu știau deja), lipitul bețelor de înghețată pe sticlă și multe altele. Școala de vară din acest an a fost cea mai interesantă dintre toate.” (Preda Andra-Andreea, 15 ani)

„A fost foarte frumos și cu de toate: am scris, ne-am distrat, ne-am plimbat, am cântat și am învățat lucruri noi, cum ar fi să cos pe etamină. Mi-a plăcut foarte mult și mulțumesc pentru tot!” (Milu Selena-Maria, 14 ani)

„Am fost prezentă la activitățile din cadrul Școlii de vară, ediția a VI-a, organizată de părinte și doam­na preoteasă. Aici am învățat cum să îmi ocup timpul într-un mod eficient și folositor. Școala de vară a sădit în mine sentimentul de a vrea mereu să creez ceva nou. M-am simțit foarte bine pentru că am fost înconjurată de prieteni. Atelierul meu preferat a fost cel de caligrafie și limba și literatura română, la care am reușit să obțin locul I!” (Ivănoiu Daiana-Florentina, 13 ani)

„Școala de vară din acest an m-a ajutat să învăț lucruri noi, să practic multe activități de care nu credeam că sunt în stare și îmi pare tare bine că am reușit să particip și în acest an, dar acum, la final, se cuvine să-i mulțumim atât părintelui, cât și doamnei preotese pentru răbdare, implicare și, mai ales, pentru timpul pe care ni l-au acordat!” (Frâncu Maria-Emilia, 12 ani)

La finalul acestui articol acordăm și noi nota 10 cu felicitări dnei Rodiana-Andreea Manta, voluntar care a reușit să rezume, în foarte puține cuvinte, cele două săptămâni minunate ale Școlii de vară de la Slon: „A fost o experiență de suflet, plină de har și bucurie!”