Tabăra din vatra satului „Prietenii Sfintei Cuvioase Parascheva”

Într-o societate în care tineretul este asaltat de influențe negative, Biserica și statul trebuie să colaboreze pentru a oferi tinerei generații o perspectivă pozitivă asupra vieții, tocmai pentru a evidenția importanța valorilor morale și sociale în bunul mers al societății. În acest context, în perioada 11-14 august 2025, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s-a organizat în localitatea Tăuți, comuna Meteș, județul Alba, a doua ediție a Taberei din vatra satului „Prietenii Sfintei Cuvioase Parascheva”.

Inițiativa a venit din partea parohiilor ortodoxe din comuna Meteș (Am­poița, Tăuți, Meteș, Presaca Ampoiului, Poiana Ampoiului și Lunca Ampoiței), în parteneriat cu Asocia­ția „Emanoil”, Primăria Comunei Meteș și Școala Gimnazială Meteș, iar Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost aleasă ca și ocrotitoare a taberei tocmai pentru că din cele șase biserici ortodoxe din comună, patru

o au ca și ocrotitoare pe această sfântă.

În prima zi a taberei, la biserica ortodoxă din Tăuți s-a oficiat slujba de Te Deum. Părintele Mihai Ursu, preot paroh al Parohiei Tăuți, a rostit un cuvânt de bun-venit, iar părintele Teofil Slevaș, preot paroh al Parohiei Meteș, i-a împărțit pe cei 90 de copii participanți în cinci grupe, fiecare grupă având un sfânt ocrotitor: Grupa 1, sub ocrotirea Sfântului Mucenic Chiric, în intervalul de vârstă 8-11 ani; Grupa 2, sub ocrotirea Sfântului Mucenic Mamant, în intervalul de vârstă 8-11 ani; Grupa 3, sub ocrotirea Sfintei Mucenițe Filofteia, în intervalul de vârstă 10-12 ani; Grupa 4, sub ocrotirea Sfintei Mucenițe Chiriachi, în intervalul de vârstă 12-13 ani; Grupa 5, sub ocrotirea Sfântului Mucenic Dimitrie, în intervalul de vârstă 13-17 ani.

Fiecare grupă a fost asistată și coordonată în permanență de trei-pa­tru voluntari ai Asociației „Emanoil”. În grupul organizat, fiecare grupă s-a deplasat la Școala Gimnazială din Tăuți și s-au efectuat două ateliere destinate socializării și familiarizării participan­ților cu atmosfera de tabără. Ziua s-a încheiat cu Paraclisul Tinereții, o activitate fanion a Asociației „Emanoil”, prin care s-a urmărit implicarea copiilor în cea mai frumoasă formă de rugăciune către Maica Domnului. La finalul slujbei, părintele Tudor Man, preot paroh al Parohiei Ampoița, a susținut o cuvântare aplicată pentru toți cei prezenți.

Dezvoltare spirituală și comportamentală

Ziua a doua a debutat cu rugăciunea de dimineață, iar mai apoi tinerii au participat în prima parte a zilei la un atelier tematic de pre­venție și conștientizare a pericolelor sociale, sub coordonarea unor reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean (Serviciul Rutier, Biroul Siguranță Școlară, Serviciul Acțiuni Speciale), Inspectoratului pentru Situații de Ur­gență „Unirea” al județului Alba, Inspec­to­ratului Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor și Direc­ției de Sănătate Publică Alba, prin asistent comunitar Primăria Me­teș, Victoria Șoșa. A doua parte a zilei a fost dedicată unei vânători de comori și s-a încheiat spre seară cu un foc de tabără.

Ziua a treia le-a adus copiilor o activitate distractivă, respectiv tir cu arcul, foarte apreciată de toată lumea, apoi au urmat două ateliere, unul cu tehnici de supraviețuire și unul cu identificarea celor mai importante momente și activități desfășurate în tabără și impactul pe care acestea l-au avut asupra tuturor participanților.

Ziua a patra și ultima a taberei a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată la biserica ortodoxă din Tăuți, în prezența copiilor și a părinților, la care toți cei care s-au spovedit și s-au pregătit în prealabil au primit Trupul și Sângele Mântuitorului. La finalul slujbei, toți participanții au primit o icoană cu Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea taberei. Agapa comună a avut ca scop socializarea și evidențierea părerilor despre toate activitățile desfășurate în aceste zile. Pe toată perioada taberei, Primăria Comunei Meteș s-a implicat efectiv prin oferirea unui prânz cald copiilor, în fiecare zi a taberei, iar Școala Gimnazială Meteș a pus la dispoziție locația în care s-au desfășurat majoritatea atelierelor.

Tabăra din vatra satului rămâne o dovadă de bună colaborare dintre Stat, Biserică și Școală și își propune ca în anii următori să vină cu noi activități, tocmai pentru ca tinerii participanți să învețe cât mai multe lucruri esențiale pentru dezvoltarea lor spirituală și comportamentală.