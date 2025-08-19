Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Atenție la sfaturile de pe Internet privind somnul!

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 19 August 2025

Acoperiţi-vă gura cu bandă adezivă pentru a dormi bine, luați suplimente de magneziu şi melatonină, nu înghiţiţi nici un lichid înainte de culcare, îndopaţi-vă cu kiwi: diverși influenceri specializaţi în „sleepmaxxing”, adică în „optimizarea somnului”, au inundat din toamna trecută reţelele de socializare cu videoclipuri care nu au bază științifică, au denunţat experţii din domeniul sănătăţii, citaţi de AFP. Acest tip de sfaturi sunt „ridicole şi potenţial periculoase” şi nu se bazează pe „nici o dovadă” medicală, a declarat prof. Timothy Caulfield, de la Universitatea Alberta din Canada, specialist în combaterea dezinformării. „Este un bun exemplu al modului în care reţelele de socializare normalizează absurdul”, a subliniat el.

Un articol recent al Universităţii George Washing­ton din SUA combate recomandarea de a acoperi gura cu bandă adezivă înainte de somn, pentru a respira numai pe nas şi a evita sforăitul, neexistând studii medicale care să o susţină. În plus, această practică ar fi periculoasă pentru persoanele care suferă, uneori fără ştie, de apnee în somn.

Academia Americană de Medicină a Somnului explica, într-un articol din 2015, de ce nu este recomandată administrarea de melatonină contra insomniei: acest produs farmaceutic este destinat adulţilor care călătoresc cu avionul pentru a reduce efectele decalajului orar. 

 

