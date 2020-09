Pentru unii un moft culinar, pentru alții deloc gustoasă, brânza cu mucegai este benefică pentru sănătate. Francezii au inclus-o între alimentele de suflet. Are o culoare verzui-albăstruie datorită prezenței bacteriilor benefice care se transformă în mucegai pe măsură ce brânza se maturează. Nu se modifică numai culoarea, ci și gustul, care devine mai intens. Găsim o varietate de brânză cu mucegai, între care: Roqefort, Danablu, Gorgonzola, Blue Stilton.

Brânza cu mucegai nu are calorii în exces și conține calciu, vitaminele A, B5, proteine și potasiu. Introdusă în dieta zilnică, dar cu moderație, acest tip de brânză scade riscul de a dezvolta boli cardiovasculare, ajută în artrită, deoarece are efect antiinflamator, previne osteoporoza, crește imunitatea și scade efectul alergiei, ajută digestia și grăbește procesul de slăbire întrucât conține bacterii probiotice, care fac parte din flora intestinală și fără de care procesul de digestie ar fi compromis. În plus, bacteria Lactobacilus reduce intensitatea durerilor abdominale cauzate de balonare și reglează tranzitul intestinal. De asemenea, consumul de brânză cu mucegai ajută la absorbția calciului în organism, la reducerea efectelor nocive ale razelor ultraviolete, normalizează nivelul de hormoni, reduce stresul.

Deși produsul are multiple cali­tăți nutritive, nu se recomandă consumul a mai mult de 50 de grame pe zi. Mucegaiul existent con­ține elemente care provoacă o reac­ție alergică, iar în caz de hipersen­sibilitate la penicilină și infecții fungice, produsul trebuie eliminat din dietă.

Brânza cu mucegai se consumă ca atare, asociată cu fructe, struguri, ananas, mere, sâmburi de migdale, alune, nuci, miere etc. Adesea, se servește la desert.

Rețete

Pizza cu friptură de vită și brânză cu mucegai

Ingrediente: 500 g carne de vită la grătar tocată mărunt, sare și piper după gust, 2 linguri ulei de măsline, 2 căni ciuperci tocate mărunt, o ceapă roșie mare tăiată solzi, 100 g ia­urt grecesc, 100 g brânză cu mucegai mărunțită, un blat pizza din făină integrală, 2 linguri de pătrunjel proaspăt tocat. Preparare: Se amestecă carnea de vită cu sarea și piperul într-o tigaie, se pun o lingură de ulei, ciupercile și se lasă la foc mic 5-7 minute; se adaugă ceapa, iaurtul, brânza cu mucegai și cealaltă lingură de ulei. Se lasă la foc mic până se îngroașă amestecul, apoi se oprește focul și se ține acoperit încă 3-5 minute. Blatul de pizza se pune într-o tavă specială tapetată cu hârtie de copt, se adaugă toppingul preparat și se dă la cuptor la foc mediu timp de 12-15 minute. Se servește presărat cu pătrunjel verde.

Brânză cu mucegai, migdale și mere

Ingrediente: 200 g brânză proas­pătă, 100 g iaurt grecesc, sare, piper alb după gust, 100 g brânză cu mucegai mărunțită, 50 g măsline kalamata tocate mărunt, 100 g migdale mărunțite, un măr verde tăiat felii, o pară medie tăiată felii. Preparare: Se mixează în blender brânza proaspătă și iaurtul, peste care s-a adăugat sare și piper, apoi se pun brânza cu mucegai, măslinele și migdalele. Se servește cu felii de măr și pară.