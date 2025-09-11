Când paracetamolul și ibuprofenul pot fi periculoase

Data: 11 Septembrie 2025

Două dintre analgezicele utilizate aproape zilnic de milioane de oameni pentru a trata de la dureri de cap până la febră ne pot expune riscului de a face ulcer stomacal, insuficiență hepatică şi leziuni renale. Paracetamolul și ibuprofenul, pentru că despre ele este vorba, sunt sigure doar atunci când sunt administrate corect, avertizează un medic din Marea Britanie, citat de Daily Mail.

Ibuprofenul, administrat pentru reducerea inflamației și calmarea durerii, poate masca simp­tomele unei infecții, în cazul utilizării prelungite, susţine dr. Dean Eggitt, medic generalist și director executiv al unei asociații medicale independente din Doncaster, Marea Britanie. De aceea, subliniază că ar trebui luat, ca şi paracetamolul, doar ocazional, deoarece poate provoca vătămări grave la nivelul unor organe.

Aceste analgezice, ibuprofenul şi paracetamolul, care pot fi procurate de la orice farmacie, fără prescripție medicală, se pot dovedi chiar fatale dacă sunt luate în doze greșite și în decurs de o săptămână. Este o problemă foarte serioasă, iar oamenii pur și simplu nu cunosc riscurile la care se pot expune, afirmă medicul britanic, care adaugă că o depășire chiar şi ușoară a dozei recomandate pe parcursul unei săptămâni poate provoca leziuni permanente ale ficatului și rinichilor.

Pericolul asociat cu ibuprofenul, antiinflamator nesteroidian utilizat pentru ameliorarea durerii și a febrei, provine din modul în care medicamentul este procesat de organism, explică dr. Dean Eggitt, care spune că este conceput pentru a ameliora inflamația, dar, de fapt, irită stomacul, crescând riscul de ulcere stomacale dureroase.

Astfel de analgezice pot duce în unele cazuri la peritonită, care apare atunci când mucoasa stomacului se infectează, iar netratată poate pune viața în pericol. Peritoneul este o membrană subțire care căptușește interiorul cavității abdominale, învelind organele interne, inclusiv rinichii, ficatul și intestinul, şi care se poate deteriora atunci când este infectată. Lucrul acesta se întâmplă cel mai frecvent în cazul unui ulcer stomacal perforat, care poate fi provocat de folosirea regulată a analgezicelor antiinflamatoare. „Nici nu îmi mai amintesc când am luat ultima dată un analgezic fără pres­cripție medicală, cum ar fi ibuprofenul”, mărturiseşte medicul.

O altă problemă cu analgezicele constă în faptul că, de cele mai multe ori, maschează problema reală, întârziind astfel diagnosticul pentru ceea ce ar putea fi o afecțiune gravă aflată la originea inflamației sau a durerilor.

Când vine vorba despre paracetamol, verdictul specialistului din Marea Britanie este același, explicând că problemele constau în modul în care este administrat și în care este procesat de ficat. Oamenii cred că paracetamolul este inofensiv pentru că este ușor de obținut, de la orice farmacie și fără rețetă, cu impresia că medicamentul acesta le poate fi de ajutor, fără a avea vreun risc, însă administrarea lui pe termen lung este foarte periculoasă, chiar dacă sunt respectate dozele limită recomandate pentru o zi, atrage atenţia dr. Dean Eggitt. (I.N.)