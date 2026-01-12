Cum afectează diabetul sănătatea inimii

Data: 15 Ianuarie 2026

Un studiu al cercetătorilor de la Universitatea din Sydney, Australia, evidențiază, în premieră, modul în care diabetul zaharat de tip 2 afectează procese biologice esențiale pentru generarea energiei de care inima are nevoie pentru a pompa sângele, producând totodată modificări ale mușchiului cardiac la nivel microscopic, ceea ce explică de ce acești pacienți au un risc mult mai mare a dezvolta insuficiență cardiacă.

Potrivit datelor prezentate în publicația EMBO Molecular Medicine, citată de News.ro, cercetătorii australieni au analizat probe de țesut cardiac uman donat de pa­cienți cu transplant de inimă, comparându-le cu probe de țesut cardiac provenit de la donatori sănătoși. Din concluziile cercetătorilor australieni rezultă că diabetul este mai mult decât o comorbiditate pentru bolile de inimă, accelerând activ insuficiența cardiacă prin faptul că perturbă procese biologice esențiale pentru buna funcționare a inimii și remodelează mușchiul cardiac la nivel microscopic.

Dacă inima este sănătoasă, energia este produsă în principal din grăsimi şi glucoză, dar și compușii secundari ai metabolismului lipidic, denumiți cetone. Cercetări anterioare au arătat că utilizarea glucozei crește insuficiența cardiacă. Diabetul interferează cu acest mecanism prin reducerea sensibilității celulelor cardiace la insulină.

Dincolo de acest proces care furnizează inimii energia de care are nevoie pentru pomparea sângelui, cercetătorii australieni au descoperit că diabetul afectează proteinele responsabile de contracția mușchiului cardiac și de reglarea calciului. La pacienții cu diabet și boală cardiacă ischemică, aceste proteine sunt produse în cantități mai mici.

În același timp, în inimă se acumulează în exces țesut fibros, ceea ce face mușchiul mai rigid și mai puțin capabil să pompeze sângele eficient. Astfel, au fost observate modificări moleculare în interiorul celulelor cardiace care determină acumulări de țesut fibros, schimbând practic structura fizică a mușchiului inimii. (I.N.)