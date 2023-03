Cum îi convingem pe copii să poarte ochelarii de vedere

Data: 23 Martie 2023

Părinţii ai căror copii au probleme de vedere și ajung cu ei la oftalmolog cu prescripţie pentru ochelari se pot confrunta cu refuzul micuților de a-i purta. Dr. Roxana Cozubas, medic primar oftalmolog, a explicat, în cadrul unui webinar pe teme de oftalmologie pediatrică, ce trebuie făcut în astfel de situații.

Copiii cu probleme de vedere, de aproape sau de la distanță, vor observa cu siguranță diferența între a purta ochelarii și a nu-i purta, iar reacția lor va fi ușor observată de către părinți. Mai complicat este atunci când copilul vede mai greu cu un ochi decât cu celălalt, pentru că nu-și va da seama de necesitatea purtării ochelarilor, bazându-se pe ochiul cu care vede bine sau mai bine. În acest caz, sfatul medicului Roxana Cozubaș pentru părinți este să insiste cu explicaţiile privind importanţa purtării ochelarilor și chiar să condiționeze anumite activități care le plac copiilor, cum ar fi urmărirea unor desene animate, de purtarea ochelarilor.

În ceea ce privește vârsta potrivită pentru primul control oftalmologic și frecvența cu care ar trebui făcute astfel de controale, cei mai mulți părinți amână o astfel de consultație până când copilul împlinește vârsta de 3 ani. Este o decizie greșită, a subliniat dr. Roxana Cozubas, precizând că recomandarea tuturor asociațiilor in­ternaționale de oftalmologie pediatrică este de a se face un prim control oftalmologic încă din primul an de viață, începând de la vârsta de 6 luni - perioadă în care medicul poate observa foarte bine eventualele probleme, în plus, bebelușul este în general liniștit, nu are teama de medic, care apare de regulă după vârsta de 1 an.

Odată făcut un prim consult oftalmologic, în funcție de eventualele probleme constatate, medicul va indica și perioada după care copilul ar trebui adus din nou la control. De obicei, pentru un copil la care totul este în regulă, un control pe an este suficient. (I. M.)