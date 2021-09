Cum ne afectează gândirea aerul din birou

Data: 17 Sep, 2021

Calitatea aerului dintr-o încăpere influențează capacitatea cognitivă și puterea de concentrare a persoanelor aflate în interior, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Harvard din Statele Unite, prezentat în revista științifică Environmental Research Letters. „Există numeroase studii privind expunerea la poluarea din aerul exterior, dar noi ne petrecem 90% din timp în interior”, afirmă coordonatorul studiului, Jose Guillermo Cedeno Laurent, citat de agenția France Presse.

În cadrul studiului au fost moni­torizați, timp de un an, 302 angajați care își desfășoară activitatea în birouri din diverse state ale lumii. În birourile respective au fost ampla­sați senzori care măsoară concen­trația de particule fine mai mici de 2,5 micrometri (PM2,5), precum și dioxidul de carbon din aer, temperatura și umiditatea. În paralel, angajații au fost supuși unor teste simple la anumite intervale de timp sau atunci când nivelul de PM2,5 sau de CO 2 scădea sau depășea anumite praguri. Unul dintre teste le-a cerut persoanelor incluse în studiu să identifice culoarea literelor cu care era scris numele unei culori diferite, de exemplu cuvântul „roșu” scris cu litere verzi. În cadrul celui de-al doilea test, li s-a cerut să efectueze adunări și scăderi simple. Autorii studiului au constatat, astfel, că o creștere a nivelului de PM2,5 cu 10 micrograme per metru cub duce la o scădere cu 1% a timpilor de răspuns la cele două teste și mai mult de 1% a corectitudinii răspunsurilor.