Deserturi de post delicioase cu cherimoya sau „mărul de aur peruvian”

CHERIMOYA este fructul arborelui Annona Cherimoya din familia Annonaceae. Crește pe valea Anzilor, din Columbia până în Peru, la altitudini de 1.500 de metri, dar și în Australia, sudul Spaniei, Italia și în alte țări cu climă caldă. Supranumit și „mărul de aur peruvian”, fructul cherimoya merită nu doar să fie încercat, ci să se regăsească des în alimentația noastră. Se distinge de celelalte fructe tropicale printr-un gust unic, care amintește de un mix de banane, ananas, mango și căpșuni. Cu un aspect exterior plăcut, poate cântări până la 2-3 kilograme. Fructul cherimoya se poate mânca după ce au fost îndepărtate din interior semințele de culoare neagră, care sunt otrăvitoare. În unele țări, acest fruct este folosit pentru a distruge paraziții intestinali, datorită puternicului său efect antibacterian. De asemenea, cherimoya este un fruct bogat în vitamine și minerale (vitaminele A, B1, B2, B3, B6, C, E, minerale, precum potasiu, sodiu, fosfor, calciu, magneziu, acid glutamic, acid aspartic, acid folic, acid ascorbic, antioxidanți, lizină, tirozină etc). Grație acestor compuși, cherimoya stimulează imunitatea, are proprietăți antiinflamatorii, reglează tensiunea arterială, reduce colesterolul rău (LDL) și crește nivelul colesterolului bun în sânge (HDL), împiedică reproducerea celulelor canceroase, elimină stresul, protejează oasele și previne osteoporoza.

Rețete

Budincă de chia cu kaki și cherimoya

Ingrediente: 1 linguriță de chia, 100 ml lapte de cocos, 2 linguri iaurt de soia cu mango, 1 fruct kaki, 1-2 fructe cherimoya, semințe de susan opțional. Preparare: Se râșnesc semin - țele și se pun în laptele amestecat cu iaurt, apoi se lasă 15-20 de minute la macerat, după care se adaugă fructele tăiate cubulețe și se presară semințele de susan. Se poate servi ca mic dejun sau desert.

Creme Brulée cu cherimoya

Ingrediente: 400 ml smântână de soia, 1 lingură extract de vanilie, coajă de portocală sau mandarină, 2 fructe cherimoya, 100 g zahăr, 5 linguri de amidon sau griș. Preparare: Se preîncălzește cuptorul la 250 de grade, apoi într-o tigaie se amestecă smântâna de soia cu zahărul, amidonul sau grișul și se pun la încălzit, la foc mic, apoi se adaugă coaja de portocală sau de mandarină, zahărul, vanilia; se amestecă bine și se pun fructele de cherimoya, care în prealabil au fost curățate și pasate printr-o sită pentru a li se îndepărta sâmburii. Piureul de fructe se amestecă cu compoziția de smântână de soia și se împarte în 6 vase ramekin, apoi se așază ramekinele într-o tavă în care s-a pus apă și se dau la copt în baia de apă pentru aproximativ 45 de minute, până la o oră. Sunt gata când compoziția devine ca un jeleu. Se scot ramekinele din apă, se dau deoparte, după care se introduc în frigider pentru a se răci câteva ore. Se poate orna deasupra cu zahăr pudră sau caramel.