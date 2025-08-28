Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Dieta şi sănătatea părului

Data: 28 August 2025

Băuturile zaharoase cresc riscul de cădere a părului, avertizează specialiştii, în baza unor noi cercetări care arată cum alegerile alimentare zilnice, de la băuturi zaharoase, alcool, la alimente cu aport ridicat de vitamina D şi fier, pot înclina balanța între creșterea sănătoasă a părului și riscul mare de pierdere a podoabei capilare.

Într-un articol publicat recent în revista Nutrition and Health, cercetătorii au sintetizat dovezi din 17 publicații evaluate de colegi cercetători, utilizând în total peste 61.332 de participanți, pentru a dezvălui impactul dietei asupra sănătății părului. Concluziile evidențiază faptul că nivelurile de vitamina D au o corelație inversă puternică cu severitatea alopeciei (căderea părului), oferind un exemplu al importanței anumitor micronutrienți pentru o sănătate optimă a părului. În schimb, consumul ridicat de băuturi zaharoase (˃3.500 ml/săptămână) a fost corelat pozitiv cu căderea părului, în special la bărbați.

Specialiştii subliniază rolul critic al nutrienților, alimentelor și suplimentelor specifice, mai degrabă decât al modelelor alimentare generale, în men­ținerea bunăstării foliculilor de păr. Dovezile știin­țifice actuale indică faptul că asigurarea unor niveluri adecvate de nutrienți-cheie, în special vitamina D și fier, reprezintă o strategie benefică pentru prevenirea și gestionarea alopeciei. În același timp, limitarea consumului de alcool și băuturi zaharoase poate ajuta la protejarea împotriva căderii părului.

Proteinele vegetale, precum soia, legumele crucifere și anumite suplimente multinutritive au, de asemenea, un potențial benefic în prevenţia căderii părului. (I.N.)

