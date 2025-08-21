Durerea postoperatorie

Data: 21 August 2025

Durerea după o intervenție chirurgicală face parte din procesul fiziologic de vindecare, dar există și situații în care poate semnala o complicație gravă, dacă durerea apare brusc, nu răspunde la administrarea analgezicelor recomandate de medic și persistă mai mult de trei luni, spun medicii specialiști.

Alte situații care pot semnala o urgență medicală și care necesită tratament imediat sunt cele în care durerea este însoțită de febră, frisoane și secreții purulente în zona în care a avut loc intervenția chirurgicală. (I.N.)