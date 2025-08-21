Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Durerea postoperatorie

Data: 21 August 2025

Durerea după o intervenție chirurgicală face parte din procesul fiziologic de vindecare, dar există și situații în care poate semnala o complicație gravă, dacă durerea apare brusc, nu răspunde la administrarea analgezicelor recomandate de medic și persistă mai mult de trei luni, spun medicii specialiști.

Alte situații care pot semnala o urgență medicală și care necesită tratament imediat sunt cele în care durerea este însoțită de febră, frisoane și secreții purulente în zona în care a avut loc intervenția chirurgicală. (I.N.)

