Efectul benefic al unui pahar de apă băut dimineața

Data: 14 August 2025

Pe lângă recomandările generale pentru menți­nerea sănătății cardiovasculare, cardiologii americani susțin că un gest matinal banal, la îndemâna oricui, poate preveni formarea cheagurilor de sânge, de care, teoretic, nimeni nu este ferit. Specia­l­iștii Asociației Americane a Inimii (AHA), citați de publicația Parade, atrag atenţia că inclusiv hidratarea insuficientă a organismului favorizează formarea cheagurilor de sânge.

Capacitatea sângelui de a se coagula este un mecanism important prin care organismul se protejează împotriva sângerărilor abundente în cazul unei tăieturi accidentale sau al altor leziuni. Există însă și un dezavantaj legat de acest mecanism de coagulare: peste un anumit nivel de coagulare, cheagurile de sânge formate pot deveni un pericol pentru sănătate, cu risc de accident vascular cerebral sau stop cardiac.

Teoretic, nimeni nu este ferit de formarea unor astfel de cheaguri periculoase și există o serie de factori care pot favoriza apariția lor. Procesul de coa­gulare a sângelui este unul foarte complex și este dificil de spus dacă putem diminua substanțial riscul acesta schimbând ceva anume în obiceiurile noastre zilnice. Factorii care favorizează apariția lor sunt, în general, legați de înaintarea în vârstă, existența unor afecțiuni cardiace sau pulmonare, sedentarism, dar și de surplusul de greutate corporală și obezitate.

Specialiștii Asociației Americane a Inimii (AHA), citați de publicația Parade, atrag atenţia însă că inclusiv hidratarea insuficientă a organismului favorizează formarea cheagurilor de sânge. Din acest motiv, cardiologii ne recomandă ca înaintea cafelei de dimineață să bem un pahar cu apă. Cafeaua este un diuretic ușor, care stimulează eliminarea apei din organism, iar mulți dintre noi începem ziua deja deshidratați după transpirațiile nocturne, a explicat directorul clinicii pentru afecțiuni cardiologice congenitale ale adulților, dr. Catherine Weinberg, din ca­drul clinicii medicale academice newyorkeze North­well Lenox Hill. Dacă începem ziua cu un pahar de apă plată, lucrul acesta ne ajută să ne hidratăm suficient înaintea oricăror activități zilnice care ar favoriza deshidratarea.

Acționând ca un diuretic, efectul cafelei asupra organismului imită lipsa unei hidratări a organismului, iar lucrul acesta face ca sângele să devină mai vâscos și, astfel, să se formeze mai ușor cheagurile de sânge, a explicat un alt specialist în cardiologie, dr. Anne B. Curtis, profesor la universitatea din orașul american Buffalo. Chiar și numai un pahar de apă băut înaintea cafelei de dimineață poate influența în bine vâscozitatea sângelui pe parcursul întregii zile, iar lucrul acesta este valabil și pentru aceia dintre noi care în loc de cafea beau ceai dimineața sau orice altă băutură de acest fel care conține cofeină.

Nu înseamnă neapărat că veți face cheaguri de sânge dacă uitați într-o dimineață să beți apă înainte de cafea sau de ceai, dar este important ca persoanele care se știu cu probleme de coagulare mărită a sângelui să se hidrateze suficient pe parcursul zilei, pentru a evita creșterea și mai rapidă a riscului de cheaguri de sânge. Chiar dacă nu previne direct astfel de probleme, hidratarea suficientă a organismului poate fi de ajutor pentru a diminua riscurile, iar cu acel pahar de apă băut la prima oră, înaintea cafelei de dimineață, vă asigurați că sistemul circulator al organismului începe ziua la un nivel de funcționare optim. (I.N.)