Fără trimitere la medicul specialist

Data: 14 August 2025

Pacienții cu afecțiuni cronice înscriși în anumite programe naționale de sănătate se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără a mai avea nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie, cum este cazul, spre exemplu, al pacienților cu diabet zaharat, probleme de nutriție și boli metabolice, cu hemofilie și talasemie.

Toţi pacienţii cu afecţiuni cronice pot merge, aşadar, direct la medicii de specialitate desemnați în programele naționale aferente bolilor respective pentru a li se prescrie tratamentele specifice, potrivit unui ordin comun semnat în aceste zile de ministrul sănă­tății și de președintele Casei Națio­nale de Asigurări de Sănătate. (I.N.)