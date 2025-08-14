Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Fără trimitere la medicul specialist

Fără trimitere la medicul specialist

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 14 August 2025

Pacienții cu afecțiuni cronice înscriși în anumite programe naționale de sănătate se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără a mai avea nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie, cum este cazul, spre exemplu, al pacienților cu diabet zaharat, probleme de nutriție și boli metabolice, cu hemofilie și talasemie. 

Toţi pacienţii cu afecţiuni cronice pot merge, aşadar, direct la medicii de specialitate desemnați în programele naționale aferente bolilor respective pentru a li se prescrie tratamentele specifice, potrivit unui ordin comun semnat în aceste zile de ministrul sănă­tății și de președintele Casei Națio­nale de Asigurări de Sănătate. (I.N.)

 

vezi toate ›Alte articole din Sănătate
TOP 6 Sănătate