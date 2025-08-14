Cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh, Scoţia, au descoperit o posibilă legătură între moștenirea genetică și predispoziția la așa-numitul sindrom al oboselii cronice, denumit și encefalomielita mi
Fără trimitere la medicul specialist
Pacienții cu afecțiuni cronice înscriși în anumite programe naționale de sănătate se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără a mai avea nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie, cum este cazul, spre exemplu, al pacienților cu diabet zaharat, probleme de nutriție și boli metabolice, cu hemofilie și talasemie.
Toţi pacienţii cu afecţiuni cronice pot merge, aşadar, direct la medicii de specialitate desemnați în programele naționale aferente bolilor respective pentru a li se prescrie tratamentele specifice, potrivit unui ordin comun semnat în aceste zile de ministrul sănătății și de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. (I.N.)