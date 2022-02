Halibut, un peşte gustos şi cu puţine grăsimi

Halibutul este un pește alb din familia Pleuronectidae şi care are în compoziție foarte puține grăsimi. Trăiește în apele reci din oceanele Atlantic și Pacific, în Marea Barents, Marea Japoniei, iar greutatea lui variază de la 2 kg până la 300 de kg. În carnea de halibut se găsesc aproape toate vitaminele și sub­stan­țele nutritive de care are nevoie o persoană: acizi Omega 3, vitaminele A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, PP și E, precum și șapte tipuri de aminoacizi, minerale, precum sodiu, magneziu, potasiu, fosfor, fier, calciu, mangan, zinc, seleniu și iod.

Halibutul este un pește ideal pentru ali­mentația copiilor şi a femeilor însărcinate, fiind ușor digerabil. De asemenea, este recomandat persoanelor care vor să slăbească, dar și celor care au probleme digestive și de stomac. Consumul acestui tip de pește ajută la scăderea colesterolului, crește elasticitatea pereților vasculari, scade tensiunea arterială, reduce vâscozitatea sângelui, suprimă eliberarea hormonilor de stres, are efect antitumoral şi hepatoprotector, normalizează glanda tiroidă, ajută la detoxifierea organismului, stimulează formarea sângelui, crește sinteza serotoninei etc.

Halibutul este destul de versatil în alimen­tație, se poate consuma atât proaspăt, cât și congelat sau conservat. Se folosește atât caviarul, cât și ficatul, care sunt utilizate la scară largă în consumul alimentar.

Rețete

Halibut la tigaie cu sos de capere şi lămâie

Ingrediente: 450 g de halibut proaspăt, 1 lingură de ulei de măsline, 2 linguri de unt, sare și piper după gust, 3-4 felii de lămâie, 2 lingurițe de usturoi proaspăt tocat mărunt, 1 ceașcă vin alb, 2 linguri suc de lămâie, 2 linguri capere, 2 linguri pătrunjel proaspăt tocat. Preparare: Într-o tigaie se pun două linguri de unt și uleiul de măsline, apoi se adaugă peștele și se gătește 5 minute, fiind întors pe cealaltă parte; se adaugă feliile de lămâie și se gătește 3-5 minute, apoi se scoate din tigaie și se lasă deoparte. În grăsimea din tigaie, se adaugă usturoiul și se gătește un minut, apoi se pun vinul, sucul de lămâie, caperele și pătrunjelul şi se mai gătește un minut; se amestecă bine până se omogenizează sosul, apoi se pune peștele înapoi în tigaie, se mai gătește un minut şi se poate servi.

Halibut cu cartofi la cuptor

Ingrediente: 900 g halibut, 2 morcovi potriviți, 2 cepe potrivite, suc de lămâie, 50 g unt, sare, amestec de piper, condimente. Preparare: Peștele se taie felii, se condimentează cu sare, piper, zeama de lămâie şi alte condimente. Ceapa și morcovii, curățați și spălați în prealabil, se taie rondele, apoi se pun într-o tavă de cuptor unsă cu unt; se pun feliile de pește, iar deasupra lor se aşază câteva legume și felii de unt. Se acoperă tava cu folie și se dă la cuptor, la 180 de grade pentru aproximativ 25-30 de minute.