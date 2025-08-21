Mic dejun recomandat de un medic pentru scăderea colesterolului

Data: 21 August 2025

Când vine vorba despre sănătatea inimii, chiar și cele mai banale obiceiuri zilnice ale noastre pot avea efecte mai mult sau mai puțin benefice pe termen lung. Într-un interviu acordat pe această temă publicației Parade, o expertă americană în cardiologie, dr. Nissi Suppogu, explică modul simplu prin care putem preveni riscurile cardiovasculare prin alegeri alimentare capabile să țină sub control nivelul colesterolului.

În contextul acesta, este extrem de important să conștientizăm și să înțelegem modul în care nivelul așa-numitului colesterol rău LDL ne poate influența sănătatea cardiovasculară. Cu cât vom fi mai infor­mați în această privință, vom ști să prevenim apariția problemelor vasculare, făcând anumite schimbări în ceea ce privește stilul de viață şi care să ajute la scăderea colesterolului.

Colesterolul total este un cumul de grăsimi (lipide) prezente în sânge și în structura tuturor celulelor din organism și care sunt produse de ficat în proporție de peste 75%, iar restul provine din alimentație. Colesterolul în sine nu este periculos dacă se menține în limitele normale. El este esențial pentru sinteza anumitor hormoni în organism și pentru susținerea unor funcții neurologice. Pericolul apare, însă, atunci când este depășit un anumit nivel, favorizând acumularea de grăsimi pe pereții interiori ai arterelor, ceea ce crește riscul de infarct miocardic și de accident vascular cerebral, în cazul în care o arteră este blocată de depunerile lipidice.

Ceea ce contează cel mai mult este modul în care colesterolul este transportat și folosit în organism, iar lucrul acesta depinde de numărul și dimensiunea moleculelor de colesterol LDL. Astfel, nivelul colesterolului total ne oferă o imagine mult mai clară asupra riscului cardiovascular decât nivelul colesterolului LDL, a explicat dr. Nissi Suppogu.

Conform Ghidului Asociației Americane de Cardiologie, nivelul optim al colesterolului total este de 150 mg/dL. În general, la persoanele sănătoase acest nivel nu depășește 100 mg/dL.

Principala recomandare a medicului citat de revista Parade este de a include la micul dejun alimente bogate în fibre solubile, care au capacitatea de a reduce nivelul colesterolului LDL. Ajunse în stomac, aceste fibre se transformă într-o masă gelatinoasă care încetinește într-o anumită măsură digestia, menținând astfel senzația de sațietate, iar în felul acesta putem reduce aportul de calorii. În plus, fibrele îmbunătățesc rezistența la insulină și încetinesc sinteza colesterolului în organism, ajutând astfel la reducerea nivelului de colesterol total și al colesterolului LDL.

Concret, recomandările generale în ceea ce privește consumul optim de fibre este de 25 de grame zilnic în cazul femeilor și 38 de grame zilnic pentru bărbați, din care până la 10 grame ar trebui consumate la micul dejun. Ca exemplu, o sugestie de mic dejun pentru a ține sub control colesterolul ar putea include iaurt cu cereale, nuci și/sau fructe, pâine prăjită (de preferat din făină integrală), avocado, fulgi de ovăz și smoothie-uri preparate din fructe de pădure bogate în fibre.

Cât privește delicioasa slăninuță sau alte produse din carne procesată, pe care probabil că mulți le-ar prefera în locul iaurtului cu fructe și cereale, ar trebui să le evitați dacă vreți să reduceți nivelul colesterolului, recomandă dr. Nissi Suppogu. De menționat, totuși, că preparatele din carne nu sunt total interzise, doar că ar fi de preferat să alegeți produse din carne de pui sau de curcan și, pe cât posibil, preparate în casă, nu industrial. (I.N.)