Muşcata parfumată în deserturi

Cu efecte nebănuite, miraculoase asupra sănătății organismului uman, mușcata parfumată este o plantă ce poate fi consumată în totalitate - frunze, flori, rădăcină. Este bogată în acizi grași, săruri, taninuri, vitamina C și flavonide, antioxidanți puternici, care măresc imunitatea organismului şi protejează de cancer. Are şi pro­prietăți sedative, antiinflamatorii, este un excelent calmant și antidepresiv, înlătură insomnia, migrenele, are proprietăți astringente, reglează hipertensiunea arterială, normalizează funcţionarea sistemului cardiovascular, a tractului gastrointestinal și a rinichilor, reglează spasmele vasculare cerebrale și tulburările hormonale, potrivit specialiştilor. Tot de la ei aflăm că muşcata parfumată este un bun stimulent al sistemului limfatic, oprește sângerările, are efect cicatrizant, antispasmodic, antiinfecțios şi, totodată, este un stimulent al ficatului și pancreasului. În gastronomie, se folosesc atât frunzele, florile, cât și rădăcina, în stare crudă, tocate sau macerate natural în uleiuri sau tincturi. Muşcata parfumată se mai foloseşte și la înnobilarea gustului, băuturilor, deserturilor, cremelor, dulcețurilor, compoturilor, marmeladei şi gemului de gutui.

Îngheţată cu frunze de muşcată şi lămâie

Ingrediente: 500 ml smântână dulce, 250 ml lapte, 150 g zahăr, 6 gălbenușuri mari, zeama și coaja de la o lămâie, 9-10 frunze de mușcată tocate foarte mărunt, puțină sare. Preparare: Se încălzesc laptele, zahărul, jumătate din cantitatea de smântână într-o cratiță în care se pune sare, apoi se adaugă frunzele de mușcată și coaja de lămâie, după care se dă cratița de pe foc și se pune la răcit pentru 30 de minute. Într-un bol, se bat cele 6 gălbenușuri şi se toarnă încet în compoziția care s-a răcit; se amestecă bine, după care se pune la încălzit la foc mediu și se amestecă constant până ce crema se îngroașă, după care se ia de pe foc. Când s-a răcit, se amestecă cu restul de smântână și cu zeama de lămâie, apoi se pune în recipiente închise ermetic la congelator; din când în când se amestecă pentru a se evita formarea cristalelor de gheață.

Milkshake cu muşcată parfumată şi fructe de pădure

Ingrediente: 500 ml iaurt, 1 ceașcă afine, 1 ceașcă zmeură, 1 ceașcă de căpșuni, 5-6 frunze de drusaim, 1-2 linguri de miere de albine. Preparare: Se pun toate ingredientele într-un blender, apoi se mixează până se obține consis­ten­ța dorită.