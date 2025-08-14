Oboseala cronică, cauză genetică?

Data: 14 August 2025

Cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh, Scoţia, au descoperit o posibilă legătură între moștenirea genetică și predis­poziția la așa-numitul sindrom al oboselii cronice, denumit și encefalomielita mialgică, o afecțiune caracterizată prin stări de epuizare fizică și pusă, deseori pe nedrept, pe seama lenei. Ei au comparat probe genetice prelevate de la mai mult de 15 mii de voluntari care au declarat în chestionare că suferă de acest sindrom cu cele prelevate de la aproape 260 de mii de voluntari fără această problemă, observând astfel existența unei anumite mutații genetice la persoanele afectate de oboseală cronică.

Ziarul britanic The Guardian menționează însă rezervele exprimate de alți cercetători în pri­vința acestor concluzii, având în vedere că recrutarea voluntarilor participanți la studiu a fost făcută pe baza propriei evaluări, nu a unui diagnostic medical confirmat. (I.N.)