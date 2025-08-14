Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Oboseala cronică, cauză genetică?

Data: 14 August 2025

Cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh, Scoţia, au descoperit o posibilă legătură între moștenirea genetică și predis­poziția la așa-numitul sindrom al oboselii cronice, denumit și encefalomielita mialgică, o afecțiune caracterizată prin stări de epuizare fizică și pusă, deseori pe nedrept, pe seama lenei. Ei au comparat probe genetice prelevate de la mai mult de 15 mii de voluntari care au declarat în chestionare că suferă de acest sindrom cu cele prelevate de la aproape 260 de mii de voluntari fără această problemă, observând astfel existența unei anumite mutații genetice la persoanele afectate de oboseală cronică. 

Ziarul britanic The Guardian menționează însă rezervele exprimate de alți cercetători în pri­vința acestor concluzii, având în vedere că recrutarea voluntarilor participanți la studiu a fost făcută pe baza propriei evaluări, nu a unui diagnostic medical confirmat. (I.N.)

