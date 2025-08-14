Obţinerea necesarului de vitamina D3 şi protecția solară

Data: 14 August 2025

Lumina solară este pentru organism o prețioasă sursă naturală de vitamina D3, atât de necesară pentru sănătatea oaselor și susți­nerea sistemului imunitar, dar cu toate acestea soarele poate fi și un dușman pentru piele. Expunerea prelungită la soare poate agrava afecțiuni precum acneea, prin faptul că favorizează înmulțirea bacteriilor, diminuând astfel capacitatea pielii de a se apăra împotriva agenților patogeni. De asemenea, este bine cunoscut faptul că expunerea în exces la soare crește riscul de cancer al pielii.

Cum putem, așadar, să ne asigurăm necesarul de vitamina D3 fără a ne expune unor riscuri? Într-un podcast găzduit de publicația spaniolă La Vanguardia, medicul dermatolog Ana Molina, de la Spitalul Universitar Fundația Jiménez Díazcare, din Madrid, spune că expunerea moderată la soare este cheia. Mai exact, 10-15 minute zilnic de stat la soare, la orele recomandate și cu fereastra deschisă dacă suntem acasă, sunt suficiente pentru a-i asigura organismului necesarul de vitamina D3.

Un alt element extrem de important este utilizarea cremelor de protecție solară, pe care multe persoane le evită de teama sub­stan­­țelor chimice din compoziție. Dr. Ana Molina dă asigurări că utilizarea acestor creme este sigură, deoarece substanțele chimice din compoziția lor sunt prezente în doze strict reglementate și sigure pentru sănătate. Mai mult, unele dintre aceste substanțe se găsesc și în mediul înconjurător, astfel că urme din ele sunt prezente și în organismul persoanelor care nu folosesc creme de protecție solară.

În consecință, evitând utilizarea cremelor de protecție solară nu înseamnă că limităm expunerea organismului la substanțele din ele, care se găsesc oricum și în jurul nostru, însă ne face mai vulnerabili în fața efectelor nocive ale soarelui. (I.N.)