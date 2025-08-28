Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Sănătate Oxigenarea creierului şi boala Alzheimer

Oxigenarea creierului şi boala Alzheimer

Data: 28 August 2025

Potrivit inginerilor biomedicali de la Școala de Inginerie USC Viterbi din cadrul University of Southern California, dinamica fluxului sanguin al creierului joacă un rol-cheie în boala Alzheimer, oferind astfel un instrument de diagnostic mai simplu, neinvaziv, care ar putea remodela decenii de gândire convențională despre modul în care această boală debilitantă este înțeleasă și tratată.

În loc să analizeze plăcile amiloide din creier, aceştia s-au concentrat pe modul în care fluxul sanguin prin creier este auto­reglat pentru a oxigena țesutul cerebral, deschizând calea pentru noi strategii de tratament și prevenire axate pe îmbunătățirea reglării fluxului sanguin cerebral și a oxigenării. În acest sens, sunt recomandate, între altele, exer­ciții fizice regulate, o dietă sănătoasă și reducerea stresului, subliniază cercetarea, publicată în revista Alzheimer’s & Dementia. (I.N.)

