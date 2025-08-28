Oxigenarea creierului şi boala Alzheimer

Data: 28 August 2025

Potrivit inginerilor biomedicali de la Școala de Inginerie USC Viterbi din cadrul University of Southern California, dinamica fluxului sanguin al creierului joacă un rol-cheie în boala Alzheimer, oferind astfel un instrument de diagnostic mai simplu, neinvaziv, care ar putea remodela decenii de gândire convențională despre modul în care această boală debilitantă este înțeleasă și tratată.

În loc să analizeze plăcile amiloide din creier, aceştia s-au concentrat pe modul în care fluxul sanguin prin creier este auto­reglat pentru a oxigena țesutul cerebral, deschizând calea pentru noi strategii de tratament și prevenire axate pe îmbunătățirea reglării fluxului sanguin cerebral și a oxigenării. În acest sens, sunt recomandate, între altele, exer­ciții fizice regulate, o dietă sănătoasă și reducerea stresului, subliniază cercetarea, publicată în revista Alzheimer’s & Dementia. (I.N.)