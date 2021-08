Papaya în salate şi alte preparate

Denumit şi ,,fructul îngerilor”, papaya provine din America Centrală și sudul Mexicului, are un gust dulceag și un indice glicemic scăzut. Este un fruct bogat în proteine, car­bohidrați, fibre, vitaminele C, D, A, K, E, B1, B3, B5, B9, acid folic, antioxidanți cunos­cuți sub numele de carotenoizi și licopen, calciu, magneziu etc.

Papaya conține o enzimă numită papaină, asemănătoare cu enzimele pancreatice, care ajută la digestia proteinelor şi care pot dizolva stratul de proteine format în jurul celulelor canceroase, ajutând sistemul imunitar să le ucidă mai ușor. O altă enzimă care se găsește în compoziția fructului papaya este chimopapaina, care ajută organismul să absoarbă mai ușor proteinele şi care poate distruge mijloacele de apărare ale virușilor, tumorilor, alergenilor, drojdiilor și altor tipuri de ciuperci.

Consumul de papaya ajută organismul să combată diverse probleme de sănătate: inflamaţiile, protejează inima de bolile cardiovasculare, îmbunătățește digestia, ajută la reglarea zahărului din sânge, are efecte antioxidante puternice, are proprietăți anticanceroase, îmbunătățește vederea, activează hormonii de creștere. Totodată, papaya hrănește sistemul endocrin și stimulează producția de arginină în organism. Este un remediu şi pentru ateroscleroză, artrită reumatoidă, menține sistemul imunitar sănătos, protejează împotriva refluxului gastric, tratează ulcerul și colonul iritabil. Semințele de papaya sunt folosite pentru tratarea infecțiilor parazitare.

Fructul poate fi mâncat ca atare, după ce este curățat, sau adăugat în salate şi alte preparate.

Rețete

Papaya cu ragout de carne de vită

Ingrediente: Un fruct papaya, 250 g carne de vită tocată, 250 g roșii proaspete sau din conservă, 1 ceapă mică, 4 linguri lapte de cocos, 2 linguri de vin roșu, 2 linguri merișor uscat, câteva boabe de ienupăr, un vârf de lingură de scorțișoară, un vârf de lingură de ienibahar, sare și piper după gust, parmezan, coriandru sau pătrunjel pentru servit. Preparare: Se taie papaya în două, se înlătură sâmburii, apoi se scobește fructul până la coajă, iar miezul se pune într-un castron. Pentru ragout, se călește carnea de vită împreună cu ceapa în puțin ulei, apoi se adaugă roșiile, vinul, laptele de cocos, mirodeniile, sarea, piperul și apoi pulpa de papaya și fructele de merișor; se mai lasă pe foc 10-15 minute, după care se dă deoparte. Se umplu cojile de papaya cu această compoziție și se dau la cuptor pentru 20-25 de minute. Se servesc calde presărate cu parmezan și pătrunjel sau coriandru tocat.

Salată cu creveţi şi papaya

Ingrediente: 100 g frunze baby spanac, 1 morcov, 10 roșii cherry, jumătate de fruct de papaya curățat și tăiat cuburi, semințele de la papaya, 300 g creveți fierți, zeama de la o lămâie, o jumătate de linguriță de sare, o linguriță sos de pește. Preparare: Se dă morcovul pe răzătoare și se pune într-un castron peste care se adaugă roșiile cherry, fructul de papaya, semin­țele, frunzele de baby spanac, creveții fierți, zeama de lămâie, sarea și sosul de pește. Se amestecă bine și se poate servi, simplă sau cu crutoane.