Placenta, barieră anti-COVID-19

Data: 26 Feb, 2021

În perioada sarcinii, placenta are un rol protector împotriva COVID-19, au descoperit mai mulți cercetători din Spania, Italia și Elveția, în cadrul unui studiu internațional publicat de revista The Journal of Clinical Investigation. Autorii cercetării au constatat că virusul nu s-a transmis de la mamă la bebeluș, deși noul coronavirus poate infecta placenta. Însă, cu toate că acționează ca o barieră anti-COVID-19, dacă placenta are o încărcătură virală mare, ea poate fi grav afectată, periclitând dezvoltarea fătului. (I. M.)