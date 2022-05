Preparate cu fasole neagră, aliment bogat în antioxidanţi

Numită şi frijole negros, fasolea neagră este o legumă din specia Pha­seolus vulgaris, nerăspândită pe scară largă. Se cunosc peste 90 de soiuri de fasole, între care se nu­mără şi fasolea neagră, considerată o plantă unică. Spre deosebire de fasolea albă, cea neagră are o textură mai moale și un gust mai dulce. Este o sursă bogată de proteine, fibre, folați, vitaminele E, K, cele din grupa B, calciu, magneziu, fosfor, sodiu, mangan, cupru, fier, zinc, quercitină, saponine etc.

Potrivit nutriționiștilor, datorită compoziţiei sale, fasolea neagră poate înlocui carnea. Este bogată în antioxidanți, culoarea neagră fiind dată de o substanță numită antocianină, flavonoid care se găsește și în fructe precum afine, coacăze sau varză roșie. Flavonoidele diminuează riscurile apariției unor forme de cancer, precum cel de sân, de prostată sau de colon.

Fasolea neagră are şi un conți­nut bogat în acid folic, necesar în alimentația femeilor gravide şi pentru diminuarea nivelului de homocisteină (homocisteina este un aminoacid asociat cu riscul bolilor de inimă, atunci când nivelurile sanguine cresc). Acest tip de fasole ajută și în lupta cu kilogramele în plus, previne boli cardiace, întăreşte sistemul imunitar, ajută la refacerea țesutului muscular, a sistemului osos etc.

Rețete

Orez cu fasole neagră

Ingrediente: 200 g de fasole nea­gră fiartă, 200 g de orez fiert, 1 piept de pui fiert, 2 cepe, 2 ardei capia, pătrunjel şi coriandru tocat, 3 linguri ulei de măsline, sare, piper. Preparare: Se taie ceapa și ardeii mărunt, apoi se pun într-o cratiță la călit cu ulei de măsline, după care se adaugă pieptul de pui; se lasă puțin să se călească la foc mic, după care se adaugă orezul, fasolea și 30-40 ml de apă sau zeamă de carne; se adaugă sare și condimente după gust; se mai lasă la foc mic pentru câteva minute, după care se adaugă verdeața tocată, un cățel de usturoi pisat și se dă deoparte.

Salată cu fasole neagră

Ingrediente: 200 g de fasole neagră fiartă, 3 ouă fierte, salată verde, pătrunjel, 2 roșii potrivite, un măr verde, o ceapă roșie, 4-5 fire de ceapă verde, un castravete, un morcov, 2-3 ridichi, țelină, zeama de la o lămâie, sare după gust. Preparare: Se taie toate ingredientele cuburi sau felii, se potrivesc de sare și suc de lămâie și la final se adaugă boabele de fasole fiartă, apoi se omogenizează toate ingredientele și se poate servi.

Supă de fasole neagră cu afumătură

Ingrediente: 540 g de fasole neagră fiartă, 1 l apă, 2 linguri ulei de măsline, 300 g carne afumată, 1 ceapă, 1 ardei gras, 6 căței de usturoi, o lingură chimen, oregano, cimbru, sare și piper după gust. Preparare: Într-o oală se pun la călit legumele tăiate mărunt, în ulei de măsline, apoi se adaugă afumătura tăiată cuburi, se mai lasă puțin să se călească, după care se adaugă fasolea fiartă în prealabil şi 1 l de apă sau zeamă de legume; apoi se adaugă sarea, piperul, usturoiul tăiat mărunt și celelalte condimente; se mai fierbe pentru câteva minute, după care se asezonează cu pătrunjel şi se poate servi.