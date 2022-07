Preparate gustoase din caracatiţă

Caracatiţele aparţin genului de moluște cefalopode, cu un corp moale şi scurt, care capătă formă ovală, existând aproximativ 500 de specii. Consumul de caracatiţă datează din timpuri străvechi, în unele locuri fiind considerată un aliment indispensabil. Carnea de caracatiță este valoroasă pentru sănătatea organismului prin conținutul ridicat de minerale şi vitamine: iod, fier, calciu, fosfor, potasiu, zinc, magneziu, sodiu, seleniu, proteine, vitaminele A, C, B, D, E, și K, Omega 3 etc. Caracatița este săracă în grăsimi și calorii, astfel că menţine sistemul cardiovascular, ajută la procesarea eficientă a carbohidraților, întă­rește imunitatea, reglează colesterolul, trigliceridele și tensiunea arterială, previne apariția unor tipuri de cancer, previne și controlează diabetul datorită conținutului de niacină, are proprietăți antiinflamatorii, îmbunătă­țește funcționarea tractului gastrointestinal.

Rețete

Caracatiţă la tigaie

Ingrediente: 500 g baby caracatiță, 30 ml ulei de măsline, 4-5 căței de usturoi, zeama de la o lămâie, sare și piper după gust, 1 lingură oțet, 2 l apă. Preparare: Se spală caracatițele și se pun la fiert în 2 litri de apă și o lingură de oțet, pentru 30-40 de minute, apoi se scurg de apă. Într-o tigaie se toarnă uleiul de măsline, în care se sotează usturoiul tocat mărunt, se adaugă caracatițele fierte, sare și piper după gust; se lasă la prăjit până devin aurii, iar spre final se pune zeama de lămâie; se mai lasă câteva minute și se pot servi cu diverse garnituri sau salate.

Caracatiţă cu orez

Ingrediente: 1 kg caracatiță, 1 ceapă medie, 1 pahar vin roșu, 2 pahare apă, 1 pahar orez, 4-5 linguri ulei de măsline, sare și piper după gust. Preparare: Se taie caracatița în bucăți potrivite, se toarnă paharul de vin și se lasă câteva minute. Într-o cratiță, se pune uleiul de măsline în care se căleşte câteva minute, la foc mic, ceapa tocată, se adaugă caracatița, vinul și se lasă să fiarbă aproximativ 10-15 minute; apoi se pun condimentele și 2 pahare cu apă și se mai lasă să fiarbă înăbușit circa 20-30 de minute; se adaugă orezul și, dacă este cazul, încă un pic de apă; se presară sare și piper după gust, se lasă să fiarbă orezul, de preferat aldente, apoi se poate servi cald.