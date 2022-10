Preparate rapide cu brânză de capră

Consumul regulat de brânză de capră este sănătos atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. Are mai puţine grăsimi decât brânzeturile maturate, ajută la echilibrarea colesterolului din sânge şi la prevenirea bolilor cardiovasculare. De asemenea, are mai puţine calorii, o porţie de 100 g are aproximativ 250 de calorii, cu mult mai puţin decât brânzeturile de vacă sau oaie, spun specialiştii.

Brânza de capră, ca şi alte produse lactate, constituie o sursă importantă de calciu, mineral esenţial pentru întărirea oaselor, dar şi de vitamina B12, ceea ce o face benefică în ameliorarea stărilor de stres, anxietăţii, atacurilor de panică sau oboseală. Tot specialiştii susţin că fosforul, calciul şi fierul din brânza de capră sunt mai uşor de asimilat de către organism şi, totodată, sistemul digestiv o tolerează mai uşor.

Rețete

Tartă cu brânză de capră

Ingrediente: 1 foaie aluat foietaj; 1 felie mare de brânză de capră; 5 legături de ceapă verde; 5 ouă; 200 g bacon; 200 g ciuperci; câteva roşii cherry; 200 g măsline. Preparare: Se rade brânza de capră, se adaugă ouăle şi ceapa tocată mărunut şi se amestecă până se omogenizează. Se întinde foaia de aluat în tava unsă cu puţin unt. Deasupra se pun compoziția de brânză, baconul tăiat mărunt, ciupercile şi roşiile, de asemenea, tăiate, şi măslinele, fără sâmburi. Se dă tava la cuptor şi se ţine până se rumeneşte.

Brânză de capră cu mirodenii

Ingrediente: 500 g brânză de capră proaspătă; 30 g boia de ardei dulce; 30 g piper negru; 30 g piper alb; 30 g mac; busuioc; 50 ml smântână proaspătă. Preparare: Se rade brânza de capră, se pune într-un castron şi se amestecă cu smântâna. Se taie busuiocul mărunt şi se pune pe o farfurie, la fel fiecare ingredient se pune pe câte o farfurie. Se modelează din amestecul de brânză de capră şi smântână biluţe care se dau prin condimente şi se aşază pe un platou. Se păstrează la rece şi pot fi servite cu fructe proaspete sau cu roşii.