Preparate rapide şi gustoase cu fasole roşie

Fasolea roșie este una dintre cele mai nutritive soiuri de fasole din lume, de aceea are multe beneficii pe termen lung pentru sănătate. Poate fi consumată în mai multe feluri: adăugată în diverse salate sau gătită sub formă de ciorbă, supă, mâncăruri, sosuri etc.

Salată de fasole roşie

Ingrediente: 300 g fasole roșie fiartă, 250 g năut fiert, 1 conservă cu boabe de porumb, 200 g roșii cherry tăiate sferturi, 2-3 bucăţi avocado tăiat cubulețe, 5-6 fire de ceapă verde, 2 legături de pătrunjel verde tocat mărunt, zeama de la o lămâie, 2 linguri de apă, 5 linguri de ulei de măsline, mix de ierburi aromate busuioc, oregano, cimbru, usturoi, sare după gust.

Preparare: Se scurg bine de zeamă fasolea, năutul și boabele de porumb și se pun într-un bol; se adaugă roșiile, avocado, ceapa verde și pătrunjelul tocate mărunt, apoi într-un alt vas, se face un dressing din ulei de măsline, 2 linguri de apă, sare după gust, zeama de la o lămâie, mixul de ierburi aromate și 1-2 căței de usturoi pisat. Se omogenizează bine și acest conținut se toarnă peste salată; se amestecă până se omogenizează bine, după care se poate servi cu pâine prăjită sau crutoane.

Humus de fasole roşie

Ingrediente: 500 g fasole roșie fiartă, 4-5 căței de usturoi, 100 g pastă de tahini, 4-5 linguri de ulei de măsline, zeama de la o lămâie, sare și piper după gust, 150 ml apă minerală rece, câteva semințe de susan alb și negru pentru decor.

Preparare: Se scurg bine de zeamă boabele de fasole și se adaugă în vasul unui blender, după care se pun rând pe rând celelalte ingrediente; se mixează apoi până se ajunge la consistența dorită, dacă se constată că este mai densă, se mai poate adăuga apă minerală. Se pune în boluri și se ornează cu pătrunjel verde și semințe de susan alb sau negru.