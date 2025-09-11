Semnele timpurii ale retinopatiei diabetice

Data: 11 Septembrie 2025

Una dintre complicațiile cele mai grave ale diabetului zaharat este retinopatia diabetică, o afecțiune care are legătură cu dezechilibrele vasculare ce apar la nivelul vaselor de sânge mari și mici ale pacienților diabetici. Cum pot fi recunoscute primele semne ale retinopatiei diabetice? Vederea devine încețoșată, chiar și cu ochelarii de vedere, atât la aproape, cât și la distanță. De asemenea, pacientul nu mai percepe corect liniile drepte, de exemplu, dacă îndreaptă privirea brusc către o suprafață cu gresie sau parchet va vedea distorsionat liniile respective, a explicat într-o emisiune la Medika TV medicul specialist oftalmolog Ana-Maria Alaiba.

O altă problemă pe care o poate constata un pacient cu retinopatie diabetică este alternanța perioadelor în care vede clar cu cele în care vede încețoșat sau se confruntă chiar cu o scădere bruscă a vederii.

Având în vedere că această complicație a diabetului poate duce la orbire dacă nu este diagnosticată în stadii timpurii și tratată, medicii le recomandă pacienților diabetici să meargă de cel puțin două ori pe an la un control oftalmologic, pe toată perioada vieții. În cazul în care se confirmă acest diagnostic, este important de știut că tratamentele actuale pot doar să limiteze evoluția bolii, iar un element important de prevenție este menținerea sub control a nivelului glicemiei și a tensiunii arteriale. (I.N.)