Test pentru depistarea diabetului

Sănătate
Data: 28 August 2025

Un test inovator, dezvoltat de o companie britanică, promite să schimbe modul în care este evaluat riscul de diabet zaharat de tip 2. Printr-o simplă înţepătură în deget şi utilizarea unei aplicaţii pe telefon, rezultatele sunt disponibile în doar câteva minute, ajutând la identificarea rapidă a riscului şi la luarea măsurilor preventive, informează site-ul 360medical.ro.

Testul presupune o probă de sânge obţinută prin înţeparea degetului, iar aplicaţia pentru smart­phone va măsura nivelul HbA1c (hemoglobina glicozilată), biomarkerul standard pentru diabet. În loc de săptămâni, pacienţii vor afla rapid care sunt riscurile de boală şi pot face eventuale schimbări în stilul de viaţă. (I.N.)

