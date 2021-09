Un secol de la descoperirea insulinei

Data: 03 Sep, 2021

Au trecut o sută de ani de când savantul român N.C. Paulescu a publicat în revista „Archives Internationales de physiologie, de biochimie et de biophysique”, la 31 august 1921, o lucrare despre hormonul pancreatic antidiabetic, pe care l-a numit ,,pancreină”, cunoscut astăzi sub denumirea de insulină. Cu un an mai târziu, în aprilie 1922, profesorul N.C. Paulescu primea brevetul de invenție pentru această descoperire a sa, care a deschis calea pentru tratarea diabetului zaharat. (I. M.)