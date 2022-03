Untul de arahide, gustos pe pâine sau în deserturi

Aliment gustos şi extrem de versatil, untul de arahide are în compoziție un conținut bogat de calorii. Consumat cu moderație, este un aliment care participă la construirea cantității necesare de calorii zilnice și la menținerea unui tonus și psihic sănătos. De asemenea, untul de arahide este o sursă importantă de grăsimi sănătoase, de tipul celor nesaturate, care ajută la scăderea colesterolului rău și la creșterea colesterolului bun. Arahidele pot întârzia absorția carbohidraților, iar consumate dimineața, pot menține nivelul de glucoză din sânge scăzut pe tot parcursul zilei, spun nutriţioniştii. Untul de arahide conține multe vitamine și minerale: potasiu, calciu, vitamina E, magneziu, vitamina B6, niacină etc. Cantitatea ridicată de proteine din compoziţie face ca untul de arahide să fie o gustare sățioasă. Consumându-l moderat, are numeroase beneficii asupra organismului: combate efectele nocive ale excesului de sodiu, are proprietăți antioxidante, ajută la dezvoltarea oaselor, ajută organismul să lupte cu infecțiile, poate preveni boala Alzheimer, poate scădea riscul de cancer, poate previne pietrele la vezica urinară, reduce riscul de diabet, boli cardiace, este eficient în scăderea tensiunii arteriale și în tratarea infecțiilor fungice. Untul de arahide se poate consuma ca atare sau ca dressing în salate, smoothiuri sau în diverse rețete de patiserie.

Rețete

Brioşe cu unt de arahide şi banane

Ingrediente: 120 ml sirop de agave, 80 ml ulei de măsline, 30 ml lapte de cocos, 2 banane coapte, nu foarte mari, zahăr vanilat, 150 g unt de arahide cremos, 400 g făină integrală, 1 pliculeț de praf de copt, ½ linguriță de bicarbonat de sodiu, 1 vârf cuțit de sare. Preparare: Se amestecă bananele cu siropul de agave, cu untul de arahide, zahărul vanilat și se amestecă cu mixerul, apoi se adaugă treptat laptele de cocos, făina, praful de copt, bicarbonatul de sodiu și sarea; se amestecă bine şi se pune compoziția în forme de brioșe; se dă la cuptor pentru 25-30 de minute.



Negresă cu unt de arahide

Ingrediente: 250 g făină integrală, 50 g pudră de cacao, 250 g zahăr brun, 150 g unt de arahide, 100 g margarină la temperatura camerei, 150 ml lapte de migdale, ½ linguriță extract de vanilie, 1 pliculeț praf de copt, 1 vârf cuțit de sare. Pentru crema de ciocolată: 100 g ciocolată, 200 g unt de arahide cremos. Preparare: Într-un vas se ames­tecă făina cu praful de copt, zahărul, sarea, untul de arahide și se mixează bine, apoi se adaugă laptele de migdale, cacao, extractul de vanilie și margarina; se mixează până devine totul omogen, după care se pune compoziția într-o tavă de tort, căptușită cu hârtie de copt şi se introduce în cuptor pentru 35-40 de minute la 180 de grade. După ce este gata, se lasă la răcit, apoi se topește ciocolata la bain marie și se amestecă cu untul de arahide; se întinde crema peste negresă și se poate servi.