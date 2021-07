Varza furajeră sau kale, o plantă preţioasă în diverse meniuri

Această plantă face parte din familia crucifere și se înrudește cu varza, brocoli, conopida, varza de Bruxelles. Mai este cunoscută în Europa și sub denumirea de varza țăranului, fiind una dintre legumele preferate pe acest continent, dar şi în Statele Unite sau Asia, deoarece este bogată în vitamine și minerale, şi în plus se cultivă uşor, în orice anotimp și în majoritatea climatelor. Este foarte rezistentă la frig, până la limita înghețului.

Deși varza kale nu se bucură de prea multă popularitate în România, ea este sărbătorită anual, la 1 octombrie, în SUA, astfel atrăgându-se atenția asupra beneficiilor sale pentru sănătatea organismului uman. S-a demonstrat că este unul din cele mai sănătoase și mai nutritive alimente vegetale existente, având un conținut foarte mic de calorii şi conține o gamă variată de vitamine și minerale, cum ar fi A, K, C, B6, B1, B2, B3, mangan, calciu, sodiu, potasiu, magneziu, fier, fosfor, zinc, fibre, proteine, omega-3 etc.

Consumată ca atare sau gătită, varza kale are un puternic efect antiinflamator, scade colesterolul, are efect anticancerigen, susține slăbirea în diete etc. Se poate consuma în salate, smoothie-uri sau gătită la abur, sote, înăbușită, fiartă, pane, la cuptor etc., ca garnitură la friptură sau ca fel de mâncare.

Rețete

Supă cremă de varză kale

Ingrediente: 500 g cartofi, 200 g frunze de kale, 1 morcov, 1 păstârnac, 100 g smântână de gătit, sare și piper după gust. Preparare: Se pun legumele la fiert într-un litru de apă, apoi spre final se adaugă varza kale, se mai dau câteva clocote, apoi se ia de pe foc și se lasă la răcit. După ce s-au răcit legumele, se dau prin blender, împreună cu smântâna, se adaugă sare și piper după gust și este gata pentru a fi servită.

Lasagna cu kale

Ingrediente: 300 g frunze de kale, 200 g ceapă, 1 roșie mare, 3 căței de usturoi, 150 ml lapte, 50 g cașcaval, 20 g unt, 3 foi de lasagna, 15 g făină, 2-3 linguri de ulei de măsline, sare și piper după gust, 3-4 linguri parmezan. Preparare: Se spală bine varza kale, se taie mărunt frunzele; se curăță ceapa și usturoiul, se taie mărunt şi se călesc în 2-3 linguri de ulei de măsline până se înmoaie; se adaugă jumătate din frunzele kale și se lasă pentru 10 minute la foc mediu; se pun sare și piper după gust. Separat se pune untul la topit într-o cratiță la foc mediu, se adaugă făina și se amestecă ­bine, se toarnă laptele și se ames­tecă până se obține o compoziție ­omogenă; se lasă pe foc până se îngroașă, amestecând continuu. Într-o tavă de jena, se pune un strat de sos pe fund, apoi o foaie de lasagna, apoi o parte din compozitia de kale, felii de roșii și cașcaval ras; apoi se repetă procedura, iar la final se decorează cu parmezan. Se introduce lasagna la cuptorul preîncălzit la 180 de grade C pentru 30-40 de minute, până când se rumenește. Se poate servi rece sau caldă.