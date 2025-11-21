Cum să alegi ceea ce contează?

Data: 21 Noiembrie 2025

Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XLVIII, 3, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 277

„Examinează-te, (zic şi vezi), de nu cumva te încătuşează încă grijile pământeşti, ca de exemplu marea preocupare pentru hrana şi îmbrăcămintea trupului şi celelalte îndeletniciri; ca şi când tu ar trebui să te îngrijești de ele și să ți le procuri singur atunci când El ți-a poruncit să nu te preocupe grija de acestea. Pentru că, dacă tu crezi că vei primi bunurile cele netrecătoare, care rămân în veac, cu cât mai mult trebuie să crezi că Domnul îți va dărui bunurile cele pământești și trecătoare, pe care le dă și oamenilor nelegiuiți, animalelor sălbatice și păsărilor? De altfel a și poruncit să nu ne preocupăm de acestea, zicând: Nu vă îngrijiți ce veți mânca, sau ce veți bea, sau cu ce vă veți îmbrăca, pentru că pe toate acestea le caută nea­murile (Matei 6, 31-32). Dacă tu încă te îngrijești de aceste lucruri și nu te încrezi în întregime în Cuvântul Său, (să știi că) încă nu crezi că vei dobândi bunurile cele veșnice, care sunt Împărăția cerurilor, (să știi) că ți se pare că crezi (în Cuvântul lui Dumnezeu), atunci când nu crezi că vei primi (lucrurile) mici și trecătoare. El a mai zis: Oare nu este sufletul mai valoros decât hrana și trupul decât haina? (Matei 6, 25). (Te întreb): Crezi tu, oare, că sufletul tău a fost vindecat de Hristos de rănile cele veşnice şi de nevindecat, de rănile patimilor necinstei? De altfel, pentru aceasta a și venit Domnul, singurul doctor adevărat, pentru ca să vindece sufletele celor credincioși de patimile cele incurabile şi să le curățească de murdăria leprei răutăţii.”

Sfântul Macarie Egipteanul, Alte șapte omilii, Cuvânt despre libertatea minții, 27, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 348

„Cei care, deși preocupați de grijile acestei vieți, având totuși credință și frică de Dumnezeu și conducându-se, după cum am spus, după poruncile divine, se aseamănă celor care, călătorind noaptea, sunt conduși de stele, aceștia pot să aibă speranța mântuirii.”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)