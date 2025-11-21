Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Cum să alegi ceea ce contează?

Cum să alegi ceea ce contează?

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 21 Noiembrie 2025

Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XLVIII, 3, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 277

„Examinează-te, (zic şi vezi), de nu cumva te încătuşează încă grijile pământeşti, ca de exemplu marea preocupare pentru hrana şi îmbrăcămintea trupului şi celelalte îndeletniciri; ca şi când tu ar trebui să te îngrijești de ele și să ți le procuri singur atunci când El ți-a poruncit să nu te preocupe grija de acestea. Pentru că, dacă tu crezi că vei primi bunurile cele netrecătoare, care rămân în veac, cu cât mai mult trebuie să crezi că Domnul îți va dărui bunurile cele pământești și trecătoare, pe care le dă și oamenilor nelegiuiți, animalelor sălbatice și păsărilor? De altfel a și poruncit să nu ne preocupăm de acestea, zicând: Nu vă îngrijiți ce veți mânca, sau ce veți bea, sau cu ce vă veți îmbrăca, pentru că pe toate acestea le caută nea­murile (Matei 6, 31-32). Dacă tu încă te îngrijești de aceste lucruri și nu te încrezi în întregime în Cuvântul Său, (să știi că) încă nu crezi că vei dobândi bunurile cele veșnice, care sunt Împărăția cerurilor, (să știi) că ți se pare că crezi (în Cuvântul lui Dumnezeu), atunci când nu crezi că vei primi (lucrurile) mici și trecătoare. El a mai zis: Oare nu este sufletul mai valoros decât hrana și trupul decât haina? (Matei 6, 25). (Te întreb): Crezi tu, oare, că sufletul tău a fost vindecat de Hristos de rănile cele veşnice şi de nevindecat, de rănile patimilor necinstei? De altfel, pentru aceasta a și venit Domnul, singurul doctor adevărat, pentru ca să vindece sufletele celor credincioși de patimile cele incurabile şi să le curățească de murdăria leprei răutăţii.”

Sfântul Macarie Egipteanul, Alte șapte omilii, Cuvânt despre libertatea minții, 27, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 348

„Cei care, deși preocupați de grijile acestei vieți, având totuși credință și frică de Dumnezeu și conducându-se, după cum am spus, după poruncile divine, se aseamănă celor care, călătorind noaptea, sunt conduși de stele, aceștia pot să aibă speranța mântuirii.” 

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Nu fiți fățarnici! Patristica
    Nu fiți fățarnici!

    Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XX, I-II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 262-263 „Când spectacolul s-a terminat, actorii apar în fața lumii așa cum sunt. Aşa

    20 Noi, 2025
  • Nepăsarea costă Patristica
    Nepăsarea costă

    Sfântul Vasile cel Mare, Regulile mici, Î. 7, în Părinți și Scriitori Bisericești (1989), vol. 18, p. 319 „Întrebarea 7: Care este judecata acelora care nu pedepsesc pe cei care greşesc? Răspuns:

    19 Noi, 2025
  • Purificarea sufletului Patristica
    Purificarea sufletului

    Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, 35-36, în Filocalia (2008), vol. 1, pp. 322-323 „Precum se liniștește marea tulburată când se varsă untdelemn în ea, furtuna ei fiind biruită de calitatea aceluia, așa

    18 Noi, 2025
  • Învierea lui Hristos (Semnul Profetului Iona) Patristica
    Învierea lui Hristos (Semnul Profetului Iona)

    Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Despre Întruparea Domnului, Cartea a VI-a, Cap. XXIII, 3-4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 853-854 „După pilda Profetului Iona (Matei

    17 Noi, 2025
TOP 6 Patristica