Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Cuvântul dumnezeiesc al Evangheliei

Cuvântul dumnezeiesc al Evangheliei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 26 August 2025

Origen, Filocalia, [Din partea a IV-a a operei «Despre principii» a lui Origen și din diferite altele], I, 9, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 7, p. 311

„Sfintele Cărți nu sunt simple scrieri omenești, ci provin din inspirația Duhului Sfânt, după voia Tatălui Celui peste toate, prin mijlocirea lui Iisus Hristos, și au ajuns la noi ca să ne arate drumul cel drept. Pentru aceea trebuie să urmăm dreptarul Bisericii cerești a lui Iisus Hristos, care se întemeiază pe succesiunea Apostolilor. Mai credem - noi cei ce ținem de această învățătură, până și cei mai simpli - că mai sunt și alte lucrări tainice, care-și au temeiul tot în Sfintele Scripturi, dar care anume sunt acestea, cei simpli și modești mărturisesc că nu le știu.”

Origen, Filocalia, [Din Omilia a XXXIX-a la Ieremia], 28, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 7, p. 327

„Trebuie să ne aducem aminte și de porunca lui Solomon din cartea Eclesiastului, privitoare la aceste învățături, care sună așa: Nu te grăbi să deschizi gura ta și inima ta să nu se priceapă să scoată o vorbă înaintea lui Dumnezeu: că Dumnezeu este în ceruri, iar tu pe pământ, pentru aceasta să fie cuvintele tale puține (Eclesiast 5, 1). Deci se cuvine să credem că Sfânta Scriptură nu are nici o virgulă lipsită de Înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci Cel ce mi-a poruncit mie, omului, și mi-a zis: nimeni să nu se înfățișeze gol înaintea Mea (Ieșirea 34, 20), Acela cu atât mai puțin nu va zice vreo vorbă goală. Din plinătatea harului Lui (Ioan 1, 16) grăiesc prorocii, de aceea El este Cel Care insuflă toate cuvintele celor ce grăiesc din plinătatea Sa: atât la proroci, cât și în Lege, în Evanghelie și în Apostoli, toate cuvintele sunt din plinătatea lui Dumnezeu. De aceea ele insuflă celor ce au ochi ca să vadă lucrurile plinătății, celor ce au urechi ca să audă cuvintele plinătății, ca și celor ce au simțul de a mirosi buna mireasmă. Dacă, dar, vreodată, citind Scriptura, te poticnești de vreo idee care este pricină de sminteală și piatră de poticnire, vinovat ești tu. Deci, să nu deznădăjduiești, căci pietrele de poticnire și pricinile de sminteală (Romani 9, 33; I Petru 2, 7; Isaia 8, 14), toate, au un înțeles. În felul acesta se împlinește ce s-a spus: Credinciosul nu va fi făcut de rușine (Romani 9, 33; Isaia 28, 16). Crede numai și vei găsi mult folos sfânt sub piatra de poticnire.” 

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Arătarea Domnului Patristica
    Arătarea Domnului

    Cum fiind ascuns, privești și observi toate, cum nu ești văzut de noi, dar ne vezi pe noi toți? Dar nu pe toți pe cei pe care-i vezi îi și cunoști, Dumnezeul meu, ci numai pe cei ce Te iubesc îi cunoști iubindu-i ca un prieten (I Corinteni 8, 3; Proverbe 8, 17) și mai cu seamă acestora Te arăți (Ioan 14, 21)

    25 Aug, 2025
  • Cum se dobândește iertarea păcatelor? Patristica
    Cum se dobândește iertarea păcatelor?

    Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea a III-a, Convorbirea cu părintele Pinufius, Cap. VIII, 1-11, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 659-660 „(...) Prin

    24 Aug, 2025
  • Familia creștină Patristica
    Familia creștină

    Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXXII, VI, în Părinți și Scriitori Bise­ricești, vol. 21, p. 419 „Atunci este cu adevărat căsnicie, când cei doi soți se înțeleg nu numai atunci

    23 Aug, 2025
  • Sfârșitul este aproape Patristica
    Sfârșitul este aproape

    Sfântul Vasile cel Mare, Epistole, Ep. 174, în Părinți și Scriitori Bisericești (2010), vol. 3, p. 264 „Fericit e sufletul care zi şi noapte n-are în gândurile sale altă grijă decât a şti cum atunci,

    22 Aug, 2025
TOP 6 Patristica