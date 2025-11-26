Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Luarea aminte cu discernământ

Luarea aminte cu discernământ

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 26 Noiembrie 2025

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Epistole, Partea Întâi, Ep. 12, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 81, p. 97

Să stăruim în toată luarea aminte și în rugăciune și să primim sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 6, 17), care, ca să spun pe scurt, desparte cele rele de cele bune și învață pe binecredincioși viețuirea cuvenită creștinilor. Iar aceasta este lucrarea desăvârșitei dreptei socoteli, privirea trează a ochilor, înfrânarea limbii, strunirea trupului, cugetul smerit, curăția înțelegerii, stingerea mâniei, cum zice undeva marele Vasilie, zborul minții la Dumnezeu.”

Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, A doua convorbire cu părintele Moise, Cap. I, 3-4, în Părinți și Scriitori Biseri­cești (1990), vol. 57, p. 327

„Dreapta judecată este o virtute însemnată, care nu poate fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu suntem ajutați de harul divin. Între alte daruri ale Duhului Sfânt, apostolul îl numără și pe acesta: Unuia i se dă prin Duh cuvântul înțelepciunii, altuia cuvântul științei după același Duh, altuia credința în același Duh, altuia darul sănătății într-un singur Duh, și puțin mai departe altuia deosebirea cu dreaptă judecată a duhurilor. Apoi, după ce completează tot catalogul darurilor duhovnicești, adaugă: Pe toate acestea le înfăptuiește însă un singur Duh, împărțindu-le fiecăruia cum vrea. Vedeți așadar că nu este pământesc și nici mic darul dreptei judecăți, ci este o mare răsplată a harului dumnezeiesc. Dacă un monah nu urmărește cu toată inima să aibă o judecată sigură asupra duhurilor care pătrund în el, fără îndoială că se găsește în situația celui ce rătăcește în noaptea adâncă și-n întuneric de nepătruns.”

(Cuvânt patristic, Pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Exemplul creștinilor Patristica
    Exemplul creștinilor

    Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XLIII, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 517 „Să facem din pământ cer! Să arătăm păgânilor, aici pe pământ, de câte

    25 Noi, 2025
  • Dumnezeu ne poartă de grijă Patristica
    Dumnezeu ne poartă de grijă

      Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia IX, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, pp. 112-113 „(...) Să nu fim nerecunoscători, că să facem fapte de virtute vrednice

    24 Noi, 2025
  • Judecata înțeleptului Patristica
    Judecata înțeleptului

    Sfântul Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, Omilia a V-a la Mucenița Iulita, VI, în Părinți și Scriitori Bisericești (2009), vol. 1, pp. 105-106 „Dacă ești chibzuit, nu trebuie să te întristezi din

    23 Noi, 2025
  • Puterea cu care au propovăduit apostolii Patristica
    Puterea cu care au propovăduit apostolii

    Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia I, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 20-21 „(...) Dar cu dragă inimă aș întreba: Cum au putut fi crezute de lume Evangheliile,

    22 Noi, 2025
TOP 6 Patristica