Mărturisirea prin cuvânt și faptă

Patristica
Data: 02 Septembrie 2025

Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântări de laudă la sfinți, Omilie la Sfânta Muceniță Pelaghia din Antiohia, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (2015), vol. 14, p. 398

„Trebuie să-i aduceți în cea mai bună rânduială și pe frații care trăiesc în păcate și să-i faceți să fie cu bună-cuviință. (...) De vezi pe unul că râde prostește, pe altul că umblă pe căi rușinoase, pe altul că are înclinare către desfrânare, pe altul că se îmbracă necuviincios, apropie-te și uită-te aprig și amenințător la cei care fac acestea! Vrei să-mi spui că vor râde de tine și te vor disprețui mai mult? Ia atunci cu tine doi sau trei frați sau chiar mai mulți, ca să ajungă mai cucernici din pricina mulțimii celor care-s cu tine. Dacă nici așa nu oprești nebunia lor, spune-i preoților (cf. Matei 18, 15-17)! Dar, mai bine spus, e cu neputință să fie atât de nerușinați, încât, mustrați și îndemnați fiind, să nu se plece, să nu se rușineze și să nu pună capăt jocului lor copilăresc și fără rânduială. De-ai câștiga zece frați, trei, doi, unul chiar, vei ajunge acasă cu mult câștig. Lung e drumul până acasă! Să întrebuințăm, dar, lungimea aceasta a drumului pentru repetarea celor spuse la biserică. Să umplem calea cu miros de tămâie. N-ar părea drumul atât de sfânt dacă s-ar pune pe tot lungul lui cățui de tămâie ca să îmbălsămeze văzduhul, cât de sfânt ar părea acum, dacă toți cei care pășesc astăzi pe el ar merge povestind unii altora luptele muceniței, dacă fiecare și-ar face gura lui cădelniță. Când intră împăratul în oraș, nu vedeți cu câtă rânduială pășesc în șir, de o parte și de alta, ostașii înarmați, cum se îndeamnă unul pe altul ca să meargă în liniște și cu multă frică, pentru ca să le fie celor care se uită la ei vrednici de privit? Să facem și noi ca ei! Căci și noi mergem înaintea unui Împărat. Nu înaintea unui împărat lumesc, nici pământesc, ci înaintea Stăpânului îngerilor. Așa să ne întoarcem și noi la casele noastre, cu bună rânduială, însemnându-ne unii pe alții să mergem în ordine și cu măsură, ca să-i uimim pe cei care ne văd nu numai prin mulțimea noastră, ci și prin frumusețea noastră sufletească.” 

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)

