Să învățăm de la copii!

Data: 05 Noiembrie 2025

Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, scrisoarea a LXXIII-a, 4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, p. 295

„Să întrebăm copilăria, să vedem dacă se găsește în ea nelegiuire, lăcomie, ambiție, vicleșug, sălbăticie, semeție. Nu cunoaște nimic al său, nu pretinde pentru sine nici o mărire, nu știe dacă este mai presus de altcineva, nu înșală, nu vrea și nici nu poate să se răzbune. Cu suflet curat și simplu nu poate să înțeleagă ce este semeția.”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXXIX, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 904

„Spui că dușmanul tău ți-a făcut rău. Dar nu ți-a făcut atâta rău cât rău îți faci ție însuți ținând minte răul! De altfel nici nu e cu putință ca un om bun să sufere ceva rău. (...) Să ne închipuim că vin peste el mulțime de lovituri; să-i facă un om rău pagube. Dar ce înseamnă aceste pagube pentru un om care socotește o nimica banii și averile? (...) Așadar, să nu căutăm să punem la inimă relele ce ni le fac alții, că de le punem la inimă, ne facem nouă înșine rău și ne slăbănogim sufletul. Nu ne este atât de mare durerea pricinuită de răutatea semenului nostru cât durerea pricinuită de chinul nostru sufletesc. De aceea plângem și suntem abătuți când ne ocărăște cineva; de aceea când ne răpește cineva ceva pățim ce pățesc copiii cei mici, pe care îi zădărăsc cei mai în vârstă și mai șugubeți supărându-i pentru niște lucruri de nimic, nu pentru cine știe ce mare lucru; aceia, dacă îi văd pe cei mici că se supără, continuă să-i necăjească; dar, dacă îi văd că râd, îi lasă în pace. Noi însă suntem și mai nepricepuți decât copiii; plângem tocmai pentru acele lucruri pentru care ar trebui să râdem. De aceea, vă rog să lăsăm această judecată copilărească și să îmbră­țișăm cerurile. Hristos vrea să fim bărbați, bărbați desăvârșiți. Așa a poruncit și Pavel, zicând: Fra­ți­lor, nu fiți copii cu mintea, ci cu răutatea fiți prunci (I Corinteni 14, 20). Să fim, dar, prunci cu răutatea, fugind de faptele cele rele! Să îmbrățișăm virtutea, ca să avem parte și de bunătățile cele veșnice.”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)