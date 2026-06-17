Imvros, insula memoriei și a speranței ortodoxe

În nord-estul Mării Egee, la intrarea în Strâmtoarea Dardanele, se află insula Imvros (astăzi Gökçeada), Turcia. Pentru lumea ortodoxă, Imvrosul reprezintă un spațiu al memoriei vii, al continui­tății tradiției bisericești și al mărturiei unei comunități care, în pofida vicisitudinilor istoriei, și-a păstrat identitatea spirituală.

De-a lungul secolelor, insula a constituit un important centru al elenismului și al Ortodoxiei din nordul Mării Egee. Așezată la răscrucea marilor drumuri maritime dintre Europa și Asia Mică, insula Imvros a cunoscut influențele lumii antice, ale Imperiului Bizantin și ale Patriarhiei Ecumenice, devenind un loc în care credința ortodoxă s-a transmis neîntrerupt din generație în generație.

Astăzi, insula este cunoscută în întreaga lume mai ales ca locul de naștere al Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului - Noua Romă şi Patriarh Ecumenic. Născut în anul 1940 în satul Agioi Theodoroi (astăzi Zeytinliköy), viitorul Patriarh Ecumenic și-a petrecut copilăria într-un mediu profund marcat de viața liturgică, de tradițiile comu­nității ortodoxe locale și de respectul față de valorile creștine. În numeroase intervenții publice, Patriarhul Ecumenic a reliefat legătura spirituală deosebită pe care o păstrează cu insula natală, pe care o numește adesea „mica patrie” a sufletului său.

Din punct de vedere bisericesc, Imvrosul aparține jurisdicției istorice a Patriarhiei Ecumenice și formează împreună cu insula Tenedos actuala Mitropolie de Imvros și Tenedos. Pe insulă se păstrează numeroase biserici și capele ortodoxe, mărturii ale unei vieți creș­tine deosebit de intense. Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din satul Panaghia rămâne centrul spiritual al comunității, iar numeroase alte lăcașuri de cult, dedicate Maicii Domnului, Sfântului Gheor­ghe, Sfântului Dimitrie, Sfintei Marina și altor sfinți împânzesc satele și colinele insulei.

Un element definitoriu al iden­tității spirituale locale îl constituie profunda legătură dintre Imvros și monahismul athonit. De-a lungul timpului, diferite mănăstiri din Sfântul Munte Athos au avut proprietăți și metocuri pe insulă, contribuind la formarea unei culturi creștine caracterizate prin evlavie, viață liturgică și atașament față de tradiția ortodoxă. Această influență athonită este vizibilă și astăzi în spiritualitatea comuni­tă­ților locale.

Secolul al 20-lea a adus însă nu­me­roase încercări pentru populația greacă ortodoxă a insulei. Schimbările politice și sociale au determinat reducerea drastică a numărului locuitorilor greci, multe familii fiind nevoite să părăsească pământul strămoșesc. Școli, comu­nități și instituții tradiționale au trecut prin perioade dificile, iar numeroase biserici și capele au rămas fără credincioșii care le între­țineau odinioară. Cu toate acestea, memoria comunității nu s-a stins. Imvrioţii răspândiți în Grecia, Europa, America și Australia au continuat să păstreze legătura cu locul de origine și să sprijine conservarea patrimoniului spiritual al insulei.

În ultimele decenii se poate observa un fenomen remarcabil de renaștere. Redeschiderea școlilor grecești, restaurarea unor biserici și capele, precum și revenirea periodică a numeroși descendenți ai vechilor familii imvriote au redat insulei o parte din vitalitatea de altădată. În mod deosebit, pre­zența constantă a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și interesul său pentru dezvoltarea comu­ni­tății locale au contribuit la consolidarea acestei renașteri spirituale și culturale.

Anul 2026 are o semnificație aparte pentru insulă. În luna iunie, insula Imvros a devenit centrul atenției întregii lumi ortodoxe prin celebrarea onomasticii Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, la care au participat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, precum și Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bulgariei. Evenimentul a evidențiat încă o dată rolul simbolic al insulei ca loc al comuniunii și al fraternității ortodoxe.

Astăzi, insula Imvros rămâne mai mult decât un simplu punct pe harta Mării Egee. Este un loc al memoriei colective, unde trecutul și prezentul se întâlnesc într-o mărturie vie despre puterea cre­dinței de a conserva identitatea unei comunități. În același timp, este și un semn al speranței, demonstrând că tradiția ortodoxă poate continua să rodească chiar și după perioade îndelungate de încercare și suferință.