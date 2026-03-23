Peste 90 de tineri au participat, la finalul săptămânii trecute, la cea de-a cincea ediție a Congresului Tinerilor Pro-Viață. Întâlnirea a fost organizată, în 21 martie, de Asociația „Studenți pentru viață”, filialele din București și din Iași, în colaborare cu Organizația Tinerilor București și cu ATOR Banatul de Munte, și a reunit membri ai mai multor organizații de tineret din țară și din străinătate.

„Suntem bucuroși să vedem această unitate între organizațiile de tineret. Nu este o unitate instituțională, formală, dar este una mult mai profundă, de înțelegere, simțire și dorință de a face binele și de a ocroti fiecare mamă și copilaș. Ne dorim să ajutăm oamenii să se bucure de viață, oferindu-le șansa la viață din momentul în care ei se află în cel mai vulnerabil stadiu, adică viața intrauterină” a declarat pentru TRINITAS TV Teodora Diana Paul, președintele Asociației „Studenți pentru viață” București.

Vorbind despre impactul pe care un astfel de eveniment îl poate avea asupra altor tineri, aceasta a adăugat: „Cred că văzând bucuria celor prezenți aici și urmările unui astfel de eveniment, își vor dori să ni se alăture. Tinerii sunt atrași de alți tineri care sunt motivați, care descoperă un scop în viață și care au determinarea de a face binele”.

Printre vorbitorii din cadrul congresului s-a numărat părintele asist. dr. Petru Cernat de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, care a vorbit despre conceptul pro-viață și impactul lui în rândul tinerilor: „În general, când vorbim despre o criză de sarcină suntem obișnuiți să credem că sunt în fapt copilul nenăscut și mama acestuia, însă prea puțin se vorbește despre cine o susține pe mamă într-un asemenea context. Persoana cea mai apropiată ar trebui să fie partenerul sau soțul ei, astfel încât este foarte important să vorbim despre rolul bărbatului în asemenea situații, acela de izvor de energie și de viață pentru femeia aflată în criză”.

Seria evenimentelor organizate în contextul lunii pentru viață se va încheia în data de 28 martie cu Marșul pentru viață. Desfășurată sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”, ediția din acest an evidențiază necesitatea sprijinului oferit mamei și copilului înainte și după naștere ca responsabilitate comună a societății.