A doua zi a conferinței naționale despre pictura bisericească

A 12-a ediție a Conferinței Naționale „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească” a continuat joi, 13 noiembrie, cu prima sesiune de comunicări științifice și se încheie astăzi cu ultimele două sesiuni. Evenimentul din acest an, care a reunit iconari, artiști plastici, cadre didactice, istorici ai artei și alte persoane interesate, a avut ca temă „Erminia artei bisericești, între teologie și expresie vizuală”.

După sesiunea inaugurală din dimineața zilei de joi, conferința găzduită în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a continuat cu întâia sesiune de comunicări, secțiunea intitulându-se „Teologia și erminia artei sacre”. Moderată de monahia lect. dr. Atanasia Văetiși, istoric de artă și membru al Comisiei de Pictură Bisericească, aceasta i-a avut ca vorbitori pe pr. lect. dr. Paul Siladi, cu prelegerea „Relația teologică dintre cuvânt și imagine: simultaneitatea inclusivă”, pe lect. dr. Ștefan-Cătălin Ionescu-Berechet, care a vorbit despre „Arhetip și pecete. Conceptul relațional de icoană în teologia bizantină”, și pe asist. dr. Gabriel-Ștefan Solomon, cu tema „Instrumentul metodologic al Erminiei reprezentărilor artistice bizantine și transpunerea sa în iconografia Nașterii Domnului”.

Ultima zi a conferinței a debutat cu a doua sesiune de comunicări, intitulată „Structurile și tehnica artei sacre” și moderată de arhid. lect. dr. Nicolae Balan, pictor bisericesc. Prelegerile rostite au avut în vedere trei dintre cele mai importante modalități de exprimare artistică în spațiul eclezial. Pentru început, dr. Cristina Cojocaru și pictorul Daniel Codrescu au susținut prezentarea intitulată „De la ideal, la realizare: istoria mozaicului în spațiul românesc și împlinirea sa în Biserica de azi”. În timp ce primul vorbitor a prezentat aspecte privind apariția și răspândirea mai recentă a artei mozaicului în spațiul bisericesc al țării noastre, pictorul Daniel Codrescu a expus tehnicile, etapele de lucru și provocările întâmpinate de echipa coordonată de acesta în lucrările de înveșmântare iconografică a Catedralei Naționale. A urmat prelegerea pictorului bisericesc Alexandru Nicolau, „Tehnica frescei-provocări actuale”, și cea a pr. conf. dr. Sorin-Nicușor Bute, „Artele decorative în arta eclezială contemporană: candelabrul bisericesc”.

Ultima sesiune de comunicări, „Istoria artei sacre, tradiția și valorificarea ei”, moderată de pictorul bisericesc Ioan Popa, are ca vorbitori pe arhid. lect. dr. Nicolae Balan („De la canon la expresie: structuri compoziționale în pictura bizantină”), pr. Gabor Codrea („Biserica «Sfântul Ilie» din Verona – o odisee în căutarea limbajului comun într-o Europă sfâșiată”), asist. dr. Ovidiu George Rusu („Reprezentări ale paradisului în arta sacră românească”) și dr. Angela Horvath („Vitraliile religioase de patrimoniu. O lectură critică”).

Fiecare din cele trei secțiuni de comunicări se încheie cu câte o sesiune de întrebări și răspunsuri, iar finalul conferinței va fi marcat de un moment dedicat discuțiilor cu membrii Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, moderat de Nicolae Hrițcu, consilier patriarhal.