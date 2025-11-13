În perioada 13‑14 noiembrie 2025, Palatul Patriarhiei găzduiește Conferinţa Naţională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”, a XII-a ediție, care în acest an are tematica „Erminia artei bisericești, între teologie și expresie vizuală”. Conferința este organizată de Comisia de Pictură Bisericească din cadrul Sectorului cultură, pictură și restaurare al Administrației Patriarhale, în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte. Sesiunea inaugurală a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Sesiunea de deschidere a evenimentului a fost moderată de părintele lect. dr. Silviu Tudose, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și membru al Comisiei de Pictură Bisericească. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat deschiderea lucrărilor conferinței și a rostit un cuvânt inaugural.

În continuare, au adresat mesaje participanților la conferință reprezentanți ai mai multor instituții publice.

Primul care a luat cuvântul a fost Ciprian Olinici, secretar de stat pentru Culte, care a vorbit despre contextul deosebit în care are loc prezenta ediție a conferinței: „Această conferință reprezintă una dintre întâlnirile de referință organizate de Patriarhia Română, având menirea de a pune în lumină noi aspecte ale dialogului dintre profunzimea teologică și sensibilitatea estetică manifestată prin intermediul artei sacre. Anul acesta este pusă sub semnul Centenarului Patriarhiei Române în special sfințirea picturii Catedralei Naționale. Fără îndoială, Catedrala Națională este cel mai important proiect de țară dus la bun sfârșit prin priceperea și jertfa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În mod firesc, o lucrare de o asemenea amploare a generat discuții, a necesitat crearea unei strategii eficiente de comunicare și informare și, mai ales, a oferit ocazia mărturisirii ferme și atât de necesare a învățăturii de credință și a tradiției autentice creștine într‑o societate tot mai predispusă către superficialitate în raport cu realitățile religioase”.

A urmat mesajul acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, care a afirmat: „Conferințele Patriarhiei Române sunt pentru noi toți repere esențiale pentru reflecția teologică, pentru experiența duhovnicească și spirituală a vieții creștin‑ortodoxe trăite în adevărul și lumina Logosului întrupat. Arta bisericească reprezintă una dintre cele mai profunde forme de expresie a credinței creștine. În interiorul acesteia, erminia joacă un rol esențial, stabilind echilibrul delicat dintre teologie și expresia vizuală. Ea nu este doar o regulă tehnică pentru zugravul de icoane, ci o veritabilă teologie în imagini, în care imaginea devine un limbaj sacru”.

Al treilea mesaj, aparținându‑i prof. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București, a fost transmis de prof. dr. Bogdan Murgescu, prorector al instituției: „Universitatea din București este mândră să aibă în componența sa Facultatea de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul». Prin activitatea profesorilor și a studenților săi, această facultate îmbogățește paleta realizărilor noastre și contribuie la consolidarea profilului spiritual al Universității. Astăzi organizați o frumoasă conferință națională, ajunsă la a 12‑a ediție. Într‑o societate care cunoaște prea multe începuturi lipsite de continuitate, conferința dumneavoastră este un bun exemplu de perseverență pe calea binelui. Tematica pe care o propuneți, pictura bisericească, ne este dragă multora și ne îmbogățește deopotrivă experiența estetică și trăirea spirituală”.

Nu în ultimul rând, lect. dr. Luigi Bambulea, istoric de artă și cadru didactic la Universitatea Națională de Arte din București, a vorbit în numele prof. dr. Cătălin Bălescu, rectorul instituției de învățământ: „Este al treilea an când mă aflu alături de dumneavoastră în deschiderea conferinței dedicate artei sacre de expresie răsăriteană. Cunoscând programul celor două ediții anterioare și volumele edițiilor mai vechi, am convingerea că ați reușit să construiți un eveniment cultural și științific de referință. Universitatea Națională de Arte vă este partener prin profesorii și studenții care, cu diferite roluri și competențe, contribuie la organizarea, desfășurarea sau receptarea lucrărilor conferinței”.

În continuare, părintele lect. dr. Silviu Tudose a prezentat volumul intitulat „Programele iconografice, spațiul liturgic și metodele de restaurare: abordări actuale”, apărut la Editura BASILICA a Patriarhiei Române, care cuprinde lucrările ediției din anul 2024 a acestei conferințe naționale.

De asemenea, Părintele Patriarh Daniel a prezentat pe scurt un alt volum, „Catedrala Națională, un ideal împlinit: repere istorice și arhitecturale”, apărut de curând la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Preafericirea Sa a arătat că această carte prezintă aspecte importante ale procesului de edificare și înfrumusețare a Catedralei Naționale, printre care se numără etapele de construcție și elemente arhitecturale și de pictură. Cele două volume au fost oferite în dar tuturor participanților la conferință.

Toți cei prezenți au putut admira, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, Expoziția „Mozaicul Catedralei Naționale. Sinteză și reafirmare”, care aduce în prim‑plan viziunea artistică și iconografică a pictorului Daniel Codrescu și a echipei pe care o coordonează pentru realizarea ansamblului de mozaic al Catedralei Naționale. Expoziția reunește fragmente autentice de mozaic ce urmează a fi montate în interiorul Catedralei Naționale, desene iconografice originale și schițe pregătitoare, precum și alte planșe și fotografii.