Adunare eparhială și popasuri duhovnicești la Galați

În Arhiepiscopia Dunării de Jos au avut loc sâmbătă, 31 ianuarie, lucrările Adunării eparhiale, desfăşurate sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian în sala de conferinţe „Episcop Melchisedec Ştefănescu” a Centrului eparhial din Galați. Duminică, 1 februarie, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală și a vizitat Mănăstirea „Sfântul Trifon”-Şendreni.

Evenimentul din ultima zi a lunii ianuarie a debutat cu participarea membrilor Adunării eparhiale la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la finalul căreia ierarhul a oficiat slujba de Te Deum și cea a Parastasului pentru toţi membrii organismului eparhial trecuţi la cele veşnice.

După cuvântul de deschidere al Înaltpreasfinției Sale și apelul nominal, au fost analizate în cadrul comisiilor de lucru și prezentate rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial și ale celorlalte subunităţi bisericeşti pentru anul 2025, fiind aprobate și propunerile de activități pentru anul 2026. În continuare, chiriarhul a vorbit despre activitatea desfăşurată în Eparhia Dunării de Jos, ca parte integrantă a lucrării misionare a Bisericii, împlinită cu jertfelnicie, pricepere, disponibilitate şi luciditate.

Lucrarea social‑filantropică a vizat peste 100.000 de persoane

Un punct deosebit de important al ședinţei l‑a constituit evidențierea implicării Eparhiei Dunării de Jos în activități social‑filantropice, cultural‑educaţionale şi patrimoniale, prin unităţile de cult, Centrul eparhial, protoieriile, parohiile, mănăstirile, aşezămintele bisericeşti şi asociaţiile creştine. Între programele social‑filantropice și misionare desfăşurate în eparhie se numără programul „Ne înnoim de Sfintele Paşti”, prin care 2.000 de copii şi peste 4.300 de persoane vârstnice au beneficiat de sprijin material și spiritual în perioada prepascală. La început de an şcolar, a fost implementat programul social „Hristos în școală”, prin care 3.500 de copii proveniți din familii numeroase au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite şcolare. Pe parcursul vacanţei de vară, în Arhiepiscopie s‑a desfăşurat programul de tabere pentru elevi intitulat „Vacanţa din pridvorul bisericii”, prin care peste 3.000 de copii au avut posibilitatea de a socializa, a se juca și a se exprima liber. Sprijinirea semenilor afectați de inundațiile din 13‑14 septembrie 2024 din cele 24 de localități din județul Galați a continuat și în anul 2025. În perioada rece, familiile sinistrate au primit lemne de foc şi alimente înainte de sărbătoarea Sfintelor Paști, iar ajutorul spiritual și material a fost constant prin parohiile și mănăstirile din zona respectivă. În anul școlar 2024‑2025, Arhiepiscopia a susținut 50% din alocația zilnică pentru hrana și cazarea elevilor interni, suma totală oferită fiind de 97.150 de lei. Bursa academică „Arhiepiscopul Casian” a fost oferită pentru 33 de studenți, tineri cu rezultate meritorii, dar aflați în impas economic, personal sau familial, însumând 90.000 de lei. Valoarea totală a activităţilor social‑filantropice desfăşurate de Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2025 a fost de 14.726.603 lei, numărul beneficiarilor ridicându‑se la 101.107 persoane.

În partea finală a ședinței, toţi cei prezenţi au vizionat filmul documentar ce cuprinde retrospectiva activităţilor bisericeşti desfăşurate în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2025.

Binecuvântarea grădinii, viei și pomilor în ziua Sfântului Trifon

În Duminica Vameșului și a Fariseului, 1 februarie, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În omilia rostită, ierarhul a vorbit despre perioada mai intensă de rugăciune și de pocăință care începe cu această duminică, tâlcuind totodată pasajul evanghelic citit.

Întrucât la data de 1 februarie a fost pomenit și Sfântul Mucenic Trifon, protector al grădinilor şi al livezilor împotriva insectelor dăunătoare şi a altor calamități naturale, dar și ocrotitorul spiritual al Mănăstirii „Sfântul Trifon”-Şendreni, ierarhul Dunării de Jos a mers de la Catedrala Arhiepiscopală la gospodăria anexă a Centrului eparhial din cadrul acestei mănăstiri din județul Galaţi. În ziua hramului, un sobor de preoți a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba Aghesmei mici în noua biserică ridicată în incinta mănăstirii. Ajuns în mijlocul clericilor şi credincioşilor prezenţi la hram, ierarhul a săvârşit rânduiala ce se face la ţarini, vii şi grădini, în cadrul căreia a citit rugăciunea specială a Sfântului Mucenic Trifon.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre viaţa Sfântului Mucenic Trifon şi despre lucrarea bună a pământului cu disponibilitate şi dragoste pentru a oferi hrană celor ce trudesc, dar şi semenilor sărmani care au nevoie de manifestarea iubirii noastre milostive.

La rugăciunile înălţate în această zi, alături de obştea monahală au participat muncitorii din cadrul fermei anexe a mănăstirii, monahii de la Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului”-Cudalbi, precum şi credincioşi din parohiile învecinate. La final, Înaltpreasfinţia Sa i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenţi la hramul acestei mănăstiri gălăţene, a binecuvântat agapa şi a vizitat anexele gospodăriei, stropind cu apă sfințită credincioşii şi spaţiile care alcătuiesc ansamblul monahal, ne‑a transmis părintele Rareș Bucur, consilier eparhial.