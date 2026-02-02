Sâmbătă, 31 ianuarie, a avut loc Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Întrunirea a fost așezată sub semnul rugăciunii, la slujba de Te Deum săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar, participând Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, consilierii și inspectorii eparhiali, precum și membrii forului bisericesc.

În incinta Centrului eparhial a avut loc apoi ședința de lucru a celor cinci comisii ale adunării, după care în Sala „Pimen Arhiepiscopul”, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, a urmat ședința în plen și prezentarea rapoartelor, precum și vizionarea filmului realizat de Sectorul media și comunicare al Centrului eparhial, „2025 - Retrospectiva unei împreună‑lucrări în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților”.

Dintre principalele realizări amintim sprijinul copiilor, vârstnicilor și persoanelor aflate în situații de risc, în cadrul unor proiecte sau concerte caritabile, dar și ajutorul oferit în arealul Broșteni prin campania umanitară demarată în urma inundațiilor devastatoare din luna iulie 2025.

La nivel educațional au continuat activitățile și proiectele implementate în anii precedenți, punându‑se accent în mod deosebit pe formarea continuă a clericilor, pe examenele și interviurile organizate la nivel eparhial, dar și pe parteneriatul cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, privind ora de religie. Fundația de sector „Dosoftei Mitropolitul” a angajat în acest an derularea a două proiecte cu fonduri europene. Prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 vor fi construite două centre multifuncționale în proximitatea Liceului Teologic, respectiv în comuna Mitocul Dragomirnei, de care vor beneficia cel puțin 500 de copii din zonă și din familii defavorizate.

Esențială pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost și intensificarea transmiterii mesajului evanghelic în rândul credincioșilor de toate vârstele, iar în contextul actual, oferirea alternativelor sănătoase de petrecere a timpului liber de calitate pentru copiii, tinerii și credincioșii parohiilor sucevene. Pe tot parcursul anului s‑au desfășurat școli și întâlniri catehetice, tabere, campionate de șah, competiții de fotbal masculin și feminin, ateliere, excursii de documentare ș.a.

De asemenea, au fost coordonate și organizate proiecte diverse, cu impact semnificativ, inițiative proprii și în parteneriat: simpozioane naționale și internaționale, lansări de carte, festival de carte veche, vernisaje, concursuri eparhiale, conferințe misionar‑pastorale.

O altă componentă importantă a reprezentat‑o activitatea edilitară, reflectată în construirea de biserici, case parohiale și sociale, restaurarea, consolidarea și pictarea lăcașurilor de cult, construirea de noi clopotnițe sau restaurarea celor existente.

În același registru al bunei chivernisiri și al dezvoltării instituționale s‑a reușit atragerea și gestionarea finanțărilor nerambursabile și a celor de la bugetul de stat. S‑au promovat, contractat și implementat proiecte cu finanțare europeană și de la bugetul de stat în valoare de 34,5 milioane de euro pentru unitățile de cult și ONG‑urile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în domeniile: patrimoniu, social și energie verde.

Au urmat votarea și aprobarea raportului anual de către membrii Adunării eparhiale, întreaga întrunire reprezentând validarea eforturilor depuse în ultimele douăsprezece luni de ostenitorii Centrului eparhial în realizarea proiectelor propuse pentru ținutul ocrotit de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou. Toți cei prezenți au primit în dar Diploma „Mitropolit Vladimir de Repta”.