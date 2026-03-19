Adunarea Generală a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

Adunarea Generală a Asociației Filantropia Ortodoxă (AFO) Alba Iulia a avut loc marţi, 17 martie, la căminul bisericesc „Peregrinus” din Alba Iulia, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, președintele de onoare al organizației. Au participat pr. Nicolae Ignat, consilier social‑misionar al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și președinte al Asociației Filantropia Ortodoxă, Daniela Truța, directoarea executivă a AFO Alba Iulia, membrii AFO, președinții filialelor active din județele Alba și Mureș și reprezentanți ai instituțiilor publice regionale, județene și locale. Au fost prezentate rapoartele pentru anul 2025 şi a avut loc alegerea organelor de conducere, iar participanţii au subliniat aspecte generale și particulare cu privire la activitatea social‑filantropică desfășurată în anul 2025 şi au fost reliefate planurile de acțiune pentru anul în curs.

În continuare a fost lansat Ghidul de servicii comunitare pentru prevenirea separării copilului de familie, elaborat în cadrul proiectului „Copii pentru viitor - grup de suport pentru copil și familie”. Proiectul a fost implementat de către AFO Alba Iulia, în parteneriat cu Primăria comunei Șona. La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a oferit diplome reprezentanților instituțiilor implicate în cadrul proiectului dedicat prevenirii separării copilului de familie.