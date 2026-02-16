Aniversare pentru o parohie din județul Arad

Data: 16 Feb 2026

Credincioșii Parohiei ortodoxe române Satu Mare, județul Arad, au trăit duminică, 15 februarie, momente de bucurie duhovnicească prilejuită de vizita Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor din care au făcut parte părintele protos. Iustin Popovici, vicar eparhial; pr. Rada Arsin, parohul bisericii ortodoxe sârbe din Satu Mare; pr. Lucian Gaidoș de la Parohia Julița, pr. paroh Gheorghe Marius Danciu și diac. Ștefan Adelin Rusu.

Cuvântul de învățătură rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a fost despre „Răsplata binefacerii” (în baza citirilor scripturistice ale zilei: 1 Cor. 8, 9; Matei 25), ca mărturie a comuniunii cu aproapele, spre binecuvântare cerească și propășire obștească.

În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Alexandru‑Laurențiu Blaj, fost președinte ASCOR Arad, acesta urmând a fi hirotonit preot în cadrul Sectorului social al Arhiepiscopiei Aradului, pe seama paraclisului din incinta Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice din Arad.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a binecuvântat lucrările de renovare și înfrumusețare realizate în ultima perioadă. Acestea au vizat lumânărarul, casa scării, podul și intrarea în biserică, precum și lucrările interioare și exterioare efectuate la casa parohială, contribuind la îmbunătățirea și înfrumusețarea ansamblului parohial.

În semn de apreciere pentru activitatea pastoral‑misionară și administrativă desfășurată în parohie, preotul paroh Gheorghe‑Marius Danciu a fost hirotesit iconom.

Evenimentul s‑a înscris și în contextul sărbătoririi a 30 de ani de la reînființarea Parohiei Satu Mare din Protopopiatul Arad, la data de 1 decembrie 1995. Cu acest prilej, părintele paroh a lansat monografia parohiei, volum al cărui autor este, lucrare ce surprinde istoria, viața liturgică și activitățile comunității de‑a lungul celor trei decenii de existență. La eveniment au fost prezente și oficialități, dintre care amintim pe Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad; Marius Sulincean, subprefect al județului Arad, și Marius Corodescu, viceprimarul comunei Secusigiu, care au apreciat activitatea desfășurată în cadrul parohiei și implicarea acesteia în viața comunității, ne‑a transmis diac. Ștefan‑Adelin Rusu.