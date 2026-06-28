Aradul și-a luat rămas-bun de la Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul

Ierarhi, clerici și popor dreptcredincios din Arhiepiscopia Aradului s-au unit în rugăciune la Catedrala Veche din municipiu, în zilele de 27 și 28 iunie 2026, pentru a aduce un ultim și pios omagiu Prea­sfințitului Părinte Emilian Crișanul, trecut la Domnul vineri, 26 iunie. Soboare de ierarhi, preoți și diaconi au înălțat rugăciuni pentru odihna sufletului său și au fost rostite cuvinte de mângâiere și evocare a slujirii jertfelnice a acestuia. La finalul acestor momente, sicriul cu trupul neînsuflețit a fost purtat spre Mănăstirea Neamț, locul unde va fi săvârșită slujba Înmormântării.

Sâmbătă dimineață, 27 iunie, în Catedrala Veche din Arad, locul în care a fost depus trupul neînsuflețit al Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, un sobor de clerici a săvârșit Sfânta Liturghie, în prezența chiriarhului locului, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

În seara aceleiași zile, începând cu ora 19:00, în prezența a nume­roși clerici și credincioși, a fost săvârșită slujba Stâlpilor pentru odihna sufletului Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul.

Astăzi, 28 iunie, în Duminica a 4-a după Rusalii, la Catedrala Veche din Arad a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Din soborul de ierarhi au făcut parte: Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei; Preasfin­țitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei; Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timi­șoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhi­ereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

La slujbă au participat oficialități locale și județene, membri ai familiei ierarhului, numeroși preoți, monahi și credincioși veniți să-i aducă un ultim omagiu. Pe întreaga durată a Sfintei Liturghii, sicriul cu trupul neînsuflețit al Preasfințitului Emilian a fost străjuit de Garda de Onoare a Jandarmeriei Arad.

„O viață de rugăciune duce la un sfârșit odihnitor în Împărăția cerurilor”

La momentul rânduit, Preasfin­țitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat textul evanghelic rânduit pentru a fi citit în această duminică. Totodată, Preasfinția Sa a pus în lumină demnitatea cu care Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul și-a încheiat viața pământească: „Un mesaj pe care Părintele Episcop Emilian ni-l transmite de dincolo este acela al curajului de a-ți păstra demnitatea de a suporta până la sfârșit toate neputințele și cu seninătate să îți dai sufletul în mâinile lui Dumnezeu. O viață de rugăciune duce la un sfârșit odihnitor în Împărăția cerurilor”.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, a fost oficiat un Trisaghion pentru odihna sufletului Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, ca pe urmă Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, să rostească un cuvânt în care a subliniat că roadele duhovnicești și moștenirea ierarhului mutat la Domnul nu se pierd odată cu moartea trupească: „Nu se pierde ceea ce s-a câștigat și s-a propovăduit o viață întreagă. Nu se pierde ceea ce înseamnă comoara inimii. Acest lucru îl spunem față de cel ce stă înaintea noastră acum, fără viață pământească, pentru că își continuă viața sufletească și ne vede pe toți cei care ne rugăm ca el să o câștige, să o dobândească din plin din partea lui Dumnezeu, Care îi știe toată râvna cu care a purces la un drum închinat Bisericii, poporului dreptcredincios și țării întregi”.

La încheierea Sfintei Liturghii a avut loc, în glasul clopotelor, procesiunea funerară în jurul Catedralei Vechi din Arad. În fruntea cortegiului s-au aflat Sfânta Cruce și cei patru prapuri, urmate de însemnele arhierești ale Preasfințitului Părinte Emilian - mitra, omoforul și cârja arhierească. Sicriul cu trupul neînsuflețit al ierarhului a fost purtat cu evlavie și solemnitate în jurul catedralei. La ieșirile din curtea lăcașului de cult au fost împărțite anaforă și pachete pregătite de familia îndoliată, în memoria și spre pomenirea iubitului ierarh.

Ulterior, sicriul a fost transportat spre Mănăstirea Neamț, lavra unde ierarhul a îmbrățișat viața monahală la vârsta de 17 ani. În acest loc, marți, 30 iunie, va fi săvârșită slujba de înmormântare.