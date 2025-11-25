Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
ASCOR sărbătorește 35 de ani printr‑un concert caritabil de colinde

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 25 Noiembrie 2025

Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR), împreună cu Universitatea Politehnica din București, prin intermediul Centrului de spiritualitate „Sfântul Grigorie Palama”, organizează un concert caritabil de colinde intitulat: „Sub pridvorul cerului. ASCOR 35”, care va avea loc joi, 11 decembrie 2025, de la ora 18:00, în Aula Magna a Politehnicii. Evenimentul marchează 35 de ani de activitate a ASCOR, oferind publicului o seară de sărbătoare, în care frumusețea colindelor tradiționale și a muzicii religioase va îmbrăca sălile universității într‑o atmosferă de bucurie și comuniune. Pe scena concertului vor urca: corul Liceului Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”, dirijat de Cristian Nica; Grupul psaltic „Tronos Junior”, dirijat de psaltul Ioan Balaban; Grupul psaltic „Nectarie Protopsaltul”, condus de părintele diac. Sabin Preda, și corul ASCOR București, sub bagheta dirijorului Petrișor Rudac.

Accesul la eveniment va fi gratuit, pe baza unei rezervări. Organizatorii anunță că rezervările vor fi deschise la începutul lunii decembrie și pot fi urmărite pe paginile ASCOR București, Centrului de spiritualitate „Sfântul Grigorie Palama” sau pe platforma eventsupb.ro.

O parte din donațiile colectate în cadrul concertului vor fi direcționate către Institutul Clinic Fundeni, Secția de Transplant Medular Pediatric, sprijinind copiii aflați în nevoie, iar restul fondurilor vor susține proiectul „Masa caldă” al ASCOR București, prin care voluntarii pregătesc lunar două feluri de mâncare pentru aproximativ 80 de familii aflate în dificultate, din București și județul Ilfov.

 

