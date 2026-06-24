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Asociația Studenților Teologi Ortodocși are un nou Consiliu director

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Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 24 Iunie 2026

Asociația Studenților Teologi Ortodocși a Facultății de Teologie Ortodoxă din București are, începând de luna aceasta, un nou Consiliu director. Reprezentanții au fost aleși de către colegii lor, prin vot, pentru un mandat de doi ani.

ASTO, organizație din care fac parte studenți, masteranzi și doctoranzi ai instituției bucureștene de învățământ teologic, desfășoară activități academice, culturale, educaționale și social‑filantropice. Noul Consiliu director a fost ales la sfârșitul lunii mai, iar la începutul acestei luni au fost numiți și membrii Consiliului executiv. Organizația funcționează cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„În data de 28 mai, în urma Adunării generale, a fost ales noul Consiliu director al Asociației Studenților Teologi Ortodocși. Am primit cu bucurie această nouă demnitate, dar și cu profundă responsabilitate fiindcă, pe lângă faptul că suntem în slujirea studenților, trebuie să nu uităm că ne aflăm și în slujirea lui Dumnezeu. În cadrul Consiliului director au fost aleși și vicepreședintele organizației, Daniel Cristian Lupu, precum și secretarul general, Andrei Ștefan Cazacu. Doresc să mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea și purtarea de grijă acordate noii conduceri la început de mandat și îl încredințăm de întreaga noastră implicare în activitățile Bisericii pe viitor. A fi reprezentantul studenților teologi nu este doar o chemare administrativă, ci este și o chemare la slujire, în păstrarea unității de credință și de faptă a studenților pe care îi reprezentăm. Ne dorim ca ASTO să fie o punte între studenți, profesori și Biserică, să ne implicăm în activități sociale și culturale și să organizăm la facultatea noastră conferințe prin care să le inspirăm studenților duhul credinței și al slujirii aproapelui. Membrii ASTO vor face parte și din echipa de organizare a Întâlnirii Tineretului Ortodox 2026 ce va avea loc în perioada 31 august - 3 septembrie aici, în București, împreună cu ceilalți voluntari ai grupului «Tineri în acțiune» al Arhiepiscopiei Bucureștilor”, a declarat pentru TRINITAS TV Sebastian Tureac, noul președinte al ASTO.

Asociația Studenților Teologi Ortodocși a fost înființată în anul 2009. Printre activitățile cu impact social semnificativ ale asociației se numără concertul cu scop caritabil „După datini colindăm”, organizat anual în Postul Nașterii Domnului, precum și concertul „Pași în lumina Învierii”, care are loc în apropierea sărbătorii Paștilor.

 

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