Cinstirea Înaintemergătorului Domnului la Paraclisul Reședinței Patriarhale

Astăzi, 24 iunie, a fost sărbătorită Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, numit de Mântuitorul ca fiind cel mai mare om născut din femeie (Matei 11, 11). Cu acest prilej, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, la finalul căreia Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat rolul Înaintemergătorului Domnului de dascăl al pocăinței, profet al mântuirii și ocrotitor al familiei. Totodată, Preafericirea Sa l-a evocat și pe Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana, prăznuit în aceeași zi.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat că nașterea minunată și lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul fac parte din planul divin de mântuire: „Evanghelia de la Luca ne arată că nașterea sa a fost minunată. Preotul Zaharia și soția sa, Elisabeta, care erau înaintați în vârstă, sufereau mult pentru că nu aveau copii, dar s-au rugat mult ca Dumnezeu să le dăruiască un copil. Iar pe când Zaharia tămâia în templul din Ierusalim, un înger i s-a arătat și i-a spus că va avea un fiu, iar acest fiu se va numi Ioan. Numele «Ioan» vine de la cuvântul ebraic «Yohanan», care înseamnă «Dumnezeu a avut milă». Deci Ioan înseamnă «mila lui Dumnezeu» sau «cel miluit de Dumnezeu», «cel agreat» sau «cel iubit de Dumnezeu». Îngerul îi spune preotului Zaharia că acest fiu se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale și că el va fi mare înaintea lui Dumnezeu și va chema poporul la întoarcere spre Dumnezeu, adică la pocăință. Și nu va gusta băutură amețitoare sau alcoolică. Vedem că îngerul Domnului prezice nu numai numele și lucrarea sa, ci și viața sa ascetică, de înfrânare, de post și de nevoință, ca pregătire pentru slujirea lui Dumnezeu. Prin urmare, Sfântul Ioan Botezătorul este în planul lui Dumnezeu o persoană care are de împlinit o lucrare sfântă [...]. După atribuirea numelui, preotul Zaharia, luminat de Duhul Sfânt, a spus despre copil: «Va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Dumnezeu» și «va întoarce inimile părinților spre copii» (Luca 1, 16-17), adică nu inimile copiilor spre părinți, ci inimile părinților spre copii. Ceea ce înseamnă că preotul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Prorocul, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, a profețit că unii dintre evrei vor deveni creștini. Adică generația veche se va întoarce spre generația nouă din Israel. Această generație nouă, sau noul Israel, este Biserica sau generația credinței în Iisus Hristos”.

Dascăl al pocăinței, profet al mântuirii și ocrotitor al familiei

De asemenea, Preafericirea Sa a explicat de ce Sfântul Ioan este numit Proroc, Înaintemergător și Botezător al Domnului: „Sfântul Ioan Botezătorul este Înaintemergător și Botezător al Domnului Iisus Hristos, dar el este și cel care mărturisește dumnezeirea lui Iisus Hristos. De aceea, la puțin timp după Botezul Domnului în Iordan, când L-a văzut în apropiere pe Iisus trecând, a zis: «Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii» (Ioan 1, 29). Adică ridică sau vindecă păcatul neascultării protopărinților Adam și Eva, pentru că Iisus Hristos «S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce», cum spune Sfântul Apostol Pavel (Filipeni 2, 8). Înțelegem așadar că Sfântul Ioan este numit Înaintemergător și Botezător. Dar de ce este el numit proroc? Pentru că a prorocit două adevăruri mari. Primul dintre ele este venirea Duhului Sfânt în chip de limbi de foc, pentru că a zis: «Eu vă botez cu apă spre pocăință, dar Unul mai mare decât mine vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc» (Matei 3, 11). Și a mai profețit că jertfa pe cruce a Domnului Iisus Hristos va avea loc la sărbătoarea Paștilor iudaice, când era sacrificat mielul de Paști. De aceea el a spus: «Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii». Hristos va fi mielul pascal. Mai târziu, în același înțeles, Sfântul Apostol Pavel va spune și el că «Paștile nostru, Hristos, S-a jertfit pentru noi» (1 Corinteni 5, 7)”.

În continuare, Patriarhul României a pus în lumină faptul că Sfântul Ioan Botezătorul îmbină curajul cu smerenia, fiind nu doar un dascăl al pocăinței și profet al mântuirii, ci și un ocrotitor al familiei: „Sfântul Ioan Botezătorul este un om plin de curaj și de smerenie în același timp. Un dascăl al pocăinței, dar și un profet al mântuirii, al bunei vestiri că Iisus Hristos, prin jertfa Sa pe Cruce și prin trimiterea Duhului Sfânt peste ucenici, ridică păcatul lumii, curătește lumea de păcate și le dăruiește oamenilor viață veșnică în Împărăția cerurilor. Sfântul Ioan Botezătorul mai este astăzi serbat și ca ocrotitor al familiei, fiindcă el s-a născut într-o familie credincioasă, a preotului Zaharia și a soției sale Elisabeta. Și este, pentru toți cei care au copii, un rugător, un păzitor sau ocrotitor al familiilor, dar și un ajutător pentru cei care nu au copii, însă doresc să poată primi darul acesta de la Dumnezeu, ca urmare a rugăciunii, a postului și a milosteniei”.

Apostol al daco-romanilor și compozitor de cântări bisericești

Întâistătătorul Bisericii noastre a vorbit și despre Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana, episcop timp de 48 de ani, din 366 până în 414, unul din marii compozitori de cântări liturgice în limba latină: „În orașul Remesiana el a fost un adevărat apostol al daco-romanilor, a păstorit pe strămoșii noștri daco-romani din nordul Dunării, din Dacia Felix, și din sudul Dunării, Dacia Mediterranea și Dacia Ripensis. Sfântul Niceta de Remesiana a compus cântări bisericești simple, pe înțelesul poporului, în limba latină, între care cea mai cunoscută, care a ajuns până la noi, este «Te Deum laudamus», adică «Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm». A scris mai multe cateheze, iar una se referă chiar la folosul cântării psalmilor și a imnurilor bisericești. El spune despre tatăl Sfântului Ioan Botezătorul că, după ce s-a născut pruncul, preotul Zaharia a profețit, dar profeția lui este ca un imn de laudă adus lui Dumnezeu și ca o prezicere a viitorului copilului, ce va face el, cum va fi el proroc al Celui Preaînalt. El a arătat că și în Biserică se continuă această tradiție din Vechiul Testament, a cântării psalmilor și a cântărilor liturgice în general. În aceeași zi când e pomenit evenimentul Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, 24 iunie, este pomenit și Sfântul Niceta de Remesiana, care a compus foarte multe imnuri sau cântări bisericești”.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a felicitat pe toți cei ce poartă numele de Ioan, Ioana, Nichita, Niceta și pe cei care poartă nume derivate din acestea.